Gro­ße Mehr­heit von 84 % der Dele­gier­ten bestä­ti­gen Ste­phan Doll im Amt des Regi­ons­ge­schäfts­füh­rers des DGB Mittelfranken

Im Rah­men der 22. Ordent­li­chen Bezirks­kon­fe­renz des DGB Bay­ern in Würz­burg haben die Dele­gier­ten der acht DGB-Mit­glieds­ge­werk­schaf­ten Ste­phan Doll in sei­nem Amt als Regi­ons­ge­schäfts­füh­rer des DGB Mit­tel­fran­ken für wei­te­re vier Jah­re bestä­tigt. Doll, der 84 Pro­zent der Stim­men erhielt, geht damit in sei­ne vier­te Amtszeit.

Doll sag­te nach der Wahl: „Es freut mich, dass die Arbeit des DGB Mit­tel­fran­ken von den Dele­gier­ten der Mit­glieds­ge­werk­schaf­ten in die­ser Wei­se aner­kannt wur­de. Jetzt geht es dar­um nach vor­ne zu schau­en und gemein­sam mit unse­rem neu­en Vor­sit­zen­den Bern­hard Stiedl die Her­aus­for­de­run­gen für den DGB anzu­ge­hen. Kom­mu­na­le Ver­ga­be­ord­nun­gen, Trans­for­ma­ti­on der Wirt­schaft in der Metro­pol­re­gi­on, der Kampf gegen Rechts und die Unter­stüt­zung der Gewerk­schaf­ten bei den anste­hen­den Betriebs­rats­wah­len sind nur eini­ge der wich­ti­gen The­men, die wir gemein­sam mit dem Team des DGB Mit­tel­fran­ken bear­bei­ten werden.“

Der neu gewähl­te Vor­sit­zen­de des DGB Bay­ern, Bern­hard Stiedl, gra­tu­liert zur Wahl: „Die Wie­der­wahl von Ste­phan Doll ist ein Beleg für die her­vor­ra­gen­de Arbeit, die er seit vie­len Jah­ren in Mit­tel­fran­ken lei­stet. Gera­de die Arbeit des DGB in den Regio­nen wird immer wich­ti­ger. Die Trans­for­ma­ti­on der Arbeits­welt und die Siche­rung der öffent­li­chen Daseins­vor­sor­ge fin­det vor Ort in den Betrie­ben, Ver­wal­tun­gen und Ein­rich­tun­gen statt. Dort müs­sen wir Lösungs­an­sät­ze ent­wickeln, um den Wan­del und die Zukunfts­si­che­rung im Sin­ne der Beschäf­tig­ten zu gestal­ten. Ich freue mich, in den kom­men­den Jah­ren die­se Auf­ga­be mit den Regionsgeschäftsführer*innen und den Mit­glieds­ge­werk­schaf­ten anzugehen.“