Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Moped-Fah­rer übersehen

DÖRF­LES-ESBACH, LKR. COBURG. Am Frei­tag­mor­gen über­sah ein 39-jäh­ri­ger Ford-Fah­rer beim Abbie­gen nach links auf dem Park­platz des Kauf­lan­des einen ent­ge­gen­kom­men­des Leicht­kraft­rad der Mar­ke Suzu­ki. Es kam zum Zusam­men­stoß bei­der Fahr­zeu­ge. Der 16-jäh­ri­ge Zwei­rad­fah­rer erlitt bei dem Sturz leich­te Ver­let­zun­gen. Der Gesamt­scha­den an bei­den Fahr­zeu­gen beträgt ca. 3000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Hof

Mari­hua­na sichergestellt

Hof – Am Frei­tag­abend kon­trol­lier­te eine Zivil­strei­fe der Hofer Poli­zei einen 30jährigen Auto­fah­rer in der Fabrik­vor­stadt. Bei der Kon­trol­le wur­den 2 Tüt­chen mit etwa 5 Gramm Mari­hua­na sicher­ge­stellt. Der Hofer erhält eine Anzei­ge nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Bei Schnee­matsch gegen Leit­plan­ke gerutscht

Ober­kotzau – Am Frei­tag­mit­tag fuhr ein 18jähriger mit sei­nem Pkw von Fat­ti­gau in Rich­tung Ober­kotzau. Die Fahr­bahn war stel­len­wei­se noch mit Schnee­matsch bedeckt, auf­grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit kam der Pkw ins Rut­schen und prall­te gegen die rech­te Schutz­plan­ke. Der Fah­rer blieb unver­letzt, der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

Alko­hol am Steuer

Ober­kotzau – Am Frei­tag­vor­mit­tag mach­te ein 54jähriger Auto­fah­rer aus dem Land­kreis Hof einen alko­ho­li­sier­ten Ein­druck auf die kon­trol­lie­ren­den Poli­zei­be­am­ten. Ein Alko­hol­test am Alko­ma­ten ergab einen Wert von 0,6 Pro­mil­le. Ein zwei­ter Test am Gerät in der Poli­zei­dienst­stel­le erbrach­te einen gerichts­ver­wert­ba­ren Wert von 0,56 Pro­mil­le. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­bun­den, auf den Auto­fah­rer kommt nun ein Buß­geld in Höhe von 500 Euro und ein 1monatiges Fahr­ver­bot zu.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Fahrt unter Drogeneinfluss

Stock­heim – Bei der Kon­trol­le eines männ­li­chen Fahr­zeug­füh­rers, am Frei­tag, gegen 22:00 Uhr, konn­ten ver­hal­tens­auf­fäl­li­ge Merk­ma­le fest­ge­stellt wer­den, die ein­deu­tig auf den Kon­sum von Betäu­bungs­mit­teln hin­wie­sen. Nach­dem der Betrof­fe­ne einen ange­bo­te­nen Test ver­wei­ger­te, wur­de eine Blut­ent­nah­me angeordnet.

Ver­kehrs­un­fall unter Alkoholeinfluss

Fisch­bach – Am Frei­tag Nacht kam ein Mofa­fah­rer, auf­grund erheb­li­cher Alko­ho­li­sie­rung, von der Fahr­bahn ab, fuhr gegen den Bord­stein, und stürz­te auf die Fahr­bahn. Dabei zog er sich eine Kopf­platz­wun­de zu, die im Kli­ni­kum Kro­nach ver­sorgt wer­den muss­te. Der Fahr­zeug­füh­rer muss sich im Nach­gang wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr verantworten.