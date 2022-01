Gemein­sa­mes Kochen und Essen ver­bin­det, es baut Brücken zwi­schen Men­schen und för­dert einen außer­ge­wöhn­li­chen Aus­tausch von Infor­ma­tio­nen und Kul­tur. Des­halb orga­ni­siert das inter­kul­tu­rel­le Mal­te­ser Frau­en­team „Meet & Greet“ in Bam­berg am 4. Febru­ar von 18 bis 19.30 Uhr einen syri­schen Koch­abend – und zwar per Video­chat. Auf dem Spei­se­plan steht Safar­ja­li­y­eh (gekoch­te Quit­te mit Fleisch und Sum­ach-Gewürz). Nach dem gemein­sa­men Kochen essen alle Teil­neh­mer zusam­men am Bild­schirm. Per Anmel­dung bekom­men die Teil­neh­men­den die Zuta­ten­li­ste und die Zugangsdaten.

Anmel­dun­gen bit­te bei unse­rem Ehren­amts­ko­or­di­na­tor Samer Rahhal unter Tele­fon 0951–91780108 / Mobil: 0151–52150300 oder per Mail an Samer.​Rahhal@​malteser.​org