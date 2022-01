Das Der­by muss lei­der ohne Zuschau­er stattfinden

Auf Grund­la­ge der Pres­se­kon­fe­renz der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung zu Beginn die­ser Woche war aus­zu­ge­hen, dass die NETZSCH-Are­na am heu­ti­gen Abend wie­der zu 25% aus­ge­la­stet wer­den darf. Nun hat sich gestern her­aus­ge­stellt, dass dem nicht so ist. Dies wur­de heu­te bestä­tigt und wir dürf­ten nur einen Bruch­teil der vor­han­de­nen Sitz­plät­ze bele­gen. Die­se Kapa­zi­tät wür­de nicht ein­mal für alle Sai­son­kar­ten­in­ha­ber rei­chen. Wie es mit den bereits ver­kauf­ten Tickets wei­ter­geht (Rück­ab­wick­lung, Umtausch etc.) und wie sich die Zuschau­er­si­tua­ti­on in Zukunft dar­stellt, dar­über wer­den wir in Kür­ze infor­mie­ren. Alle Sai­son­kar­ten­in­ha­ber kön­nen die heu­ti­ge Par­tie mit den bekann­ten Zugangs­da­ten kosten­frei auf Spra­de TV buchen.

Wir ent­schul­di­gen uns für die Unan­nehm­lich­kei­ten und dan­ken für Ihr Verständnis!