Das Der­by zwi­schen unse­ren Sel­ber Wöl­fen und den Bay­reuth Tigers muss statt­fin­den – unser Wolfs­ru­del ist gera­de so spielfähig

Trotz 4 bestä­tig­ter Coro­na-Fäl­le inner­halb unse­res Teams sowie eini­ger Qua­ran­tä­nean­ord­nun­gen, wei­te­rer ander­wei­tig erkrank­ter sowie ver­letz­ter Spie­ler, errei­chen wir die Min­dest­spiel­stär­ke gera­de so. Spiel­be­ginn in der NETZSCH-Are­na ist um 19:30 Uhr. Es sind KEI­NE Zuschau­er erlaubt. Das Spiel wird live auf Spra­de TV und in der Radio Euro­herz Eis­zeit übertragen.

Bezüg­lich der Rück­ab­wick­lung bereits ver­kauf­ter Tickets wer­den wir in Kür­ze aus­führ­lich informieren.