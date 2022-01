For­de­rung: Wei­ter­pla­nung der Elek­tri­fi­zie­rung Nürn­berg-Markt­red­witz-Schirn­ding und Bestel­lung von Neigetechnik-Hybridfahrzeugen

Seit über einem Jahr ste­hen die Ergeb­nis­se der Vor­pla­nun­gen für die Elek­tri­fi­zie­rung des Strecken­ab­schnitts Nürn­berg – Markt­red­witz fest. Doch seit­her stockt die Pla­nung, weil die Wirt­schaft­lich­keit des Vor­ha­bens durch Pla­nungs­an­pas­sun­gen her­ge­stellt wer­den muss.

Die Ober­bür­ger­mei­ste­rin­nen und Ober­bür­ger­mei­ster des Säch­sisch-Baye­ri­schen Städ­te­net­zes drän­gen in ihrer jüng­sten Sit­zung in Hof auf die rasche Wei­ter­pla­nung. „Neben Kosten­ein­spa­run­gen ist es der gestie­ge­ne Nut­zen, der bei der Wirt­schaft­lich­keit wei­ter­hilft. Mit einem fun­dier­ten Fach­gut­ach­ten konn­ten wir bereits der alten Bun­des­re­gie­rung auf­zei­gen, dass aktu­el­le Ent­wick­lun­gen in Deutsch­land und Euro­pa die Bedeu­tung die­ser Bahn­strecke über­durch­schnitt­lich erhö­hen“, erin­nert Hofs Ober­bür­ger­mei­ste­rin Eva Döh­la. Das betrifft vor allem Bran­chen, die zuneh­mend auf CO2-redu­zier­te Güter­trans­por­te ange­wie­sen sind wie die Auto­mo­bil- oder Chemieindustrie.

„VW Sach­sen trans­por­tiert auf der Bahn kein Elek­tro­au­to aus Zwickau nach Süden – man­gels lei­stungs­fä­hi­ger Trans­port­an­ge­bo­te“, ergänzt die Zwickau­er Ober­bür­ger­mei­ste­rin Con­stance Arndt. „Wir brau­chen drin­gend den elek­tri­schen Lücken­schluss nach Nürn­berg, um die Indu­strie­re­gi­on Süd­westsach­sen auf direk­tem Weg mit Bay­ern, Baden-Würt­tem­berg, der Schweiz und Süd­west­eu­ro­pa zu ver­bin­den“, argu­men­tiert der Chem­nit­zer Ober­bür­ger­mei­ster Sven Schul­ze. Kräf­ti­gen Rücken­wind erfährt die Fran­ken-Sach­sen-Magi­stra­le durch den Koali­ti­ons­ver­trag der neu­en Ampel-Bun­des­re­gie­rung, wo sie „zu den acht vor­dring­lich­sten Aus­bau­strecken in Deutsch­land gezählt“ wird, wie Plau­ens Ober­bür­ger­mei­ster Stef­fen Zen­ner bemerkt.

Refe­renz­re­gi­on für modern­sten Schienenverkehr

Drin­gen­den Hand­lungs­be­darf sehen die Stadt­ober­häup­ter auch beim Per­so­nen­ver­kehr. In Nord­ost- und Ost­bay­ern droht eine groß­flä­chi­ge mas­si­ve Ver­schlech­te­rung, wenn der Express­ver­kehr nicht mehr mit Nei­ge­tech­nik fährt. Die jet­zi­gen Die­sel­trieb­wa­gen wer­den spä­te­stens 2032 außer Dienst gestellt. „Dann benö­ti­gen wir ein elek­tri­sches Nei­ge­tech­nik-Hybrid­fahr­zeug, wel­ches sei­nen Strom vom Fahr­draht und aus Bat­te­rien bezieht“, so Bay­reuths Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebersberger.

Weil die Elek­tri­fi­zie­rung der Fran­ken-Sach­sen-Magi­stra­le 2032 wohl noch nicht fer­tig gestellt sein wird und ande­re Strecken wie die Ober­fran­ken-Ach­se vor­erst ohne Fahr­draht ver­blei­ben, ist ein Nei­ge­tech­nik-Hybrid­fahr­zeug die lang­fri­sti­ge Lösung für die kur­ven­rei­chen Mit­tel­ge­birgs­strecken. Die Indu­strie steht bereits seit 2018 für die Ent­wick­lung bereit, es fehlt allein die Bestel­lung durch den Frei­staat Bay­ern. „Die­se muss bald erfol­gen. Sonst bleibt für die Ent­wick­lung und Erpro­bung nicht genü­gend Zeit“, warnt Ober­bür­ger­mei­ster Oli­ver Weigel aus Marktredwitz.

Die Ober­bür­ger­mei­ste­rin­nen und Ober­bür­ger­mei­ster sind in die­sem Punkt beson­ders sen­si­bi­li­siert. Der für die Fran­ken-Sach­sen-Magi­stra­le neu ent­wickel­te ICE TD wur­de 2001 mit meh­re­ren Jah­ren Ver­spä­tung aufs Gleis gestellt – mit reich­lich Kin­der­krank­hei­ten. „Damit sich dies nicht wie­der­holt, appel­lie­ren wir an den Frei­staat Bay­ern, recht­zei­tig Nei­ge­tech­nik-Hybrid­fahr­zeu­ge zu bestel­len. Dann kann Nord­ost­bay­ern wie­der zur Refe­renz­re­gi­on für modern­sten Schie­nen­ver­kehr auf Neben­haupt­strecken avan­cie­ren, was mit der Ein­füh­rung der Nei­ge­tech­nik 1992 bereits ein­mal galt. Wir sind bereit, sofort mit dem Frei­staat Bay­ern die­ses Zukunfts­kon­zept für den Bahn­ver­kehr zu kon­kre­ti­sie­ren“, beto­nen die ober­frän­ki­schen OBs Eva Döh­la, Tho­mas Ebers­ber­ger und Oli­ver Weigel.