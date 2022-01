Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Ruhe­stö­rung: Poli­zi­sten tät­lich angegriffen

Am Don­ners­tag­abend gegen 19.30 Uhr kam es in einem Mehr­fa­mi­li­en­haus in der Micha­el­Vo­gel-Stra­ße zu einem Poli­zei­ein­satz. Vor­aus­ge­hend waren Mit­tei­lun­gen wegen Ruhe­stö­rung aus der Woh­nung eines 33-Jährigen.

Wäh­rend der Abklä­run­gen in der Woh­nung des Ruhe­stö­rers, fan­den die Beam­ten Betäu­bungs­mit­tel vor. Die gerin­ge Men­ge an Dro­gen lag offen auf dem Tisch. Als der 33- Jäh­ri­ge damit kon­fron­tiert wur­de, raste­te er sprich­wört­lich aus. Der Mann schlug einem Poli­zi­sten mit der Faust ins Gesicht. Danach ver­such­te der Mann aus der eige­nen Woh­nung zu flüch­ten. Der 33-Jäh­ri­ge wur­de fest­ge­hal­ten. Als ver­sucht wur­de dem Reni­ten­ten Hand­schel­len anzu­le­gen, biss er einem Beam­ten ins Bein.

Der Mann wur­de in Gewahr­sam genom­men. Auf Wei­sung der ver­stän­dig­ten Staats­an­walt­schaft wur­de dem 33-Jäh­ri­gen Blut abge­nom­men. Der Mann stand offen­sicht­lich unter dem Ein­fluss von Drogen.

Straf­ver­fah­ren wegen des tät­li­chen Angriffs auf Poli­zei­be­am­te und wegen Ver­stö­ßen gegen das Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz wur­den eingeleitet.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Con­tai­ner der Grund­schu­le aufgebrochen

Spar­dorf – In der Nacht vom Mitt­woch, den 26.01.2022, auf Don­ners­tag, den 27.01.2022, ver­schaff­ten sich ein oder meh­re­re unbe­kann­te Täter Zutritt zu den Con­tai­nern der offe­nen Ganz­ta­ges­schu­le (OGTS) Spar­dorf. Die Täter hebel­ten zwei Flucht­türen auf, wobei ein erheb­li­cher Sach­scha­den ent­stand. Am Tat­ort wur­den ein­deu­ti­ge Spu­ren hin­ter­las­sen, die von der Poli­zei gesi­chert wur­den. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 zu melden.

Ver­kehrs­un­fall­flucht geklärt

Kalch­reuth – Bereits in der Woche vom 17.01.2022 bis 23.01.2022 tou­chier­te ein Lkw das Ein­fahrts­tor einer Kalch­reu­ther Fir­ma und ent­fern­te sich vom Unfall­ort ohne sich um die Scha­dens­re­gu­lie­rung zu küm­mern. Durch die fest­ge­stell­ten Unfall­spu­ren und die Ermitt­lun­gen der PI Erlan­gen-Land konn­te der Scha­dens­ver­ur­sa­cher fest­ge­stellt wer­den. Den Fah­rer des Lkws erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen des uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort, wei­ter­hin dro­hen ein Fahr­ver­bot oder der Ent­zug der Fahrerlaubnis.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Her­zo­gen­au­rach. Im Rah­men der Strei­fe fiel den Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach am Don­ners­tag­nach­mit­tag eine Frau auf, die mit einem E‑Scooter unter­wegs war, auf dem kein Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen ange­bracht war. Wie sich im Nach­gang her­aus­stell­te, war der E‑Scooter grund­sätz­lich nicht versicherbar,

da mit dem Rol­ler eine maxi­ma­le Geschwin­dig­keit von mehr als 20 km/​h erreich­bar war. Gegen die Fah­re­rin wur­de ein Straf­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet und wei­te­re Fahr­ten mit dem E‑Scooter untersagt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch

- Fehl­an­zei­ge -