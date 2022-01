Seit Dezem­ber 2020, also seit gut einem Jahr, ist Euro­pas modern­stes Säge­werk im Ener­gie­park Wun­sie­del in Betrieb. Ein 40-Mil­lio­nen-Pro­jekt, das die Gelo Holz­wer­ke in Wei­ßen­stadt und die Holz­wer­ke Bul­lin­ger in Neu­rup­pin gemein­sam auf den Weg gebracht haben.

Indu­strie 4.0 in der Pra­xis erleben

Indu­strie 4.0, für vie­le ein eher sper­ri­ger und abstrak­ter Begriff, steht für intel­li­gen­te Fabri­ken mit dem Ziel auto­no­me Pro­duk­tio­nen zu schaf­fen. Men­schen, Maschi­nen und Anla­gen kom­mu­ni­zie­ren in selb­stän­di­ger Wei­se mit­ein­an­der, unter­stützt durch künst­li­che Intel­li­genz. Was sich hier viel­leicht futu­ri­stisch liest ist bereits in der Pra­xis angekommen.

Mit nur 11 Mit­ar­bei­tern pro Schicht und einer Spit­zen­tech­no­lo­gie von Welt­markt­füh­rern wird im Ener­gie­park ein hoch­ef­fi­zi­en­tes Säge­werk betrie­ben, bei einem Ein­schnitt von 350.000 Fest­me­tern pro Jahr. Und für Wun­sie­del bedeu­tet es 35 neue Arbeitsplätze.

Das wur­de auch vom Fach­jour­nal Holz­ku­rier mit der Aus­zeich­nung zum Säge­werk des Jah­res 2022 gewür­digt. „Die­se Aus­zeich­nung ver­dan­ken wir zu einem gro­ßen Teil dem GELO-Team, auf das ich mich immer ver­las­sen kann“, lobt Geschäfts­füh­rer Wolf-Chri­sti­an Küspert sei­ne Mitarbeiter.

Ver­net­zung im Ener­gie­park – Der Wun­sied­ler Weg Energie

Ver­ar­bei­tet wird aus­schließ­lich Schwach­holz, das größ­ten­teils in Form von Bret­tern und Die­len an die Holz- und Bau­in­du­strie gelie­fert wird. Abfall gibt es nicht, alles fin­det sei­ne Ver­wer­tung. Und damit sind wir beim Wun­sied­ler Weg Ener­gie ange­kom­men. Denn die­se Ver­net­zung ist weg­wei­send und war auch ein Grund für die Aus­zeich­nung zum Säge­werk des Jahres.

Das Rest­holz aus dem Betrieb wird mit­tels För­der­bän­der direkt an die WUN Pel­lets gelie­fert, die dar­aus Holz­pel­lets pres­sen. Die aus der Strom­erzeu­gung resul­tie­ren­de Abwär­me gibt das Pel­lets­werk an die Trock­nungs­kam­mer ab. Auch die geplan­te Was­ser­stoff­pro­duk­ti­on ist in die Ver­net­zung inte­griert. Die Lei­tung ist bereits gelegt, um alter­na­tiv die Trock­nung mit Was­ser­stoff betrei­ben zu können.

„Das Säge­werk ist ein wei­te­rer wich­ti­ger Bau­stein für den Wun­sied­ler Weg Ener­gie“, freu­en sich Erster Bür­ger­mei­ster Nico­las Lahov­nik und SWW-Geschäfts­füh­rer Mar­co Krasser.

In rekord­ver­däch­ti­ger Zeit von nur einem Jahr wur­de Euro­pas modern­stes Säge­werk aus dem Boden gestampft. „Ein Dank gilt auch der Stadt­ver­wal­tung Wun­sie­del und allen zustän­di­gen Behör­den“, so Geschäfts­füh­rer Wolf-Chri­sti­an Küspert. „Ohne die­se kon­struk­ti­ve Zusam­men­ar­beit hät­ten wir das nicht so schnell und gut geschafft.“

Als Inve­sti­ti­on in die Zukunft, für Kli­ma­schutz und Teil einer regio­na­len Wert­schöp­fungs­ket­te, sieht Wolf-Chri­sti­an Küspert sein Säge­werk. Er hat sei­ne Ent­schei­dung noch kei­ne Minu­te bereut. Holz ist ein nach­wach­sen­der Roh­stoff und bin­det CO2. Dazu kom­men die kur­zen Anfahrts­we­ge, denn die Höl­zer kom­men größ­ten­teils aus der Regi­on. Und durch die direk­te Ver­bin­dung zur WUN Pel­lets kann viel LKW-Ver­kehr ein­ge­spart wer­den, was wie­der­um dem Kli­ma und den Men­schen zu Gute kommt.

Die Fir­ma Gelo Tim­ber sucht nach wie vor Mit­ar­bei­ter. Wenn Sie Teil des Teams wer­den möch­ten, dann steht einer Bewer­bung nichts im Weg. Auf der Home­page www​.gelo​-tim​ber​.de fin­den Sie wei­te­re Informationen.