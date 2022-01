Bam­berg – Zwei akut bruch­ge­fähr­de­te Pap­peln am Unte­ren Lein­ritt müs­sen am 28. Janu­ar gefällt wer­den. Einer der Bäu­me ist durch einen mas­si­ven Pilz­be­fall in der Kro­ne schwer geschä­digt, der ande­re so stark am Stamm­fuß vom Biber ange­nagt, dass eine aku­te Bruch­ge­fahr besteht. Als Ersatz wer­den zwei Eichen im Hain gepflanzt.

Für die Auf­stel­lung eines dafür erfor­der­li­chen Plans muss an die­sem Tag der Park­platz am Och­sen­an­ger voll gesperrt wer­den. Auch im Kur­ven­be­reich von der Hen­rich-Sem­lin­ger-Stra­ße in den Och­sen­an­ger müs­sen für die Zufahrt des Krans eini­ge Park­plät­ze gesperrt wer­den (sie­he Plä­ne im Anhang). Für die anste­hen­den Arbei­ten ist es zudem not­wen­dig, den Teil­be­reich des Geh- und Rad­wegs zwi­schen An der Webe­rei und der Hein­rich-Sem­lin­ger-Stra­ße zu sper­ren. Siche­rungs­po­sten wer­den die Maß­nah­me absichern.