Der Land­kreis Neu­stadt­/A­isch-Bad Winds­heim hat eine lan­ge Streu­obst-Tra­di­ti­on, mit einer Viel­zahl von Maß­nah­men wird hier aktiv dar­an gear­bei­tet, die Bestän­de zu erhal­ten und aus­zu­bau­en. Die­ses Enga­ge­ment wür­digt das Baye­ri­sche Umwelt­mi­ni­ste­ri­um nun mit der Ein­set­zung eines Streu­obst­ma­na­gers im Land­kreis Neu­stadt­/A­isch-Bad Winds­heim. Die ört­li­che Abge­ord­ne­te Gabi Schmidt (Freie Wäh­ler) hat­te sich dafür per­sön­lich bei Umwelt­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber ein­ge­setzt. Streu­obst­be­stän­de gehö­ren zu den arten­reich­sten Lebens­räu­men in Mit­tel­eu­ro­pa. Vie­le sel­te­ne und gefähr­de­te Tier- und Pflan­zen­ar­ten sind hier anzutreffen.

„Ich freue mich sehr, dass die­se Pro­jekt­stel­le für den Land­kreis bewil­ligt wur­de“, sagt Schmidt. Der Streu­obst­an­bau habe im Land­kreis eine enor­me Bedeu­tung, auch die Bevöl­ke­rung unter­stüt­ze die Bemü­hun­gen. „Es ist toll, dass die­ses loka­le Enga­ge­ment vor Ort sowie unse­re Vor­rei­ter-Rol­le wert­ge­schätzt wer­den und wir exter­ne Unter­stüt­zung in der Gestalt eines Streu­obst­ma­na­gers bekom­men“, so die Abge­ord­ne­te. Auf die­se Art wer­de es leich­ter, die zahl­rei­chen in den kom­men­den Jah­ren geplan­ten Maß­nah­men rund um die Anla­ge, Pfle­ge und den Erhalt der Streu­obst­be­stän­de zu koordinieren.

Umwelt­mi­ni­ster Thor­sten Glau­ber hat­te sich im ver­gan­ge­nen Jahr im Rah­men der Klau­sur der Land­tags­frak­ti­on der Frei­en Wäh­ler selbst ein Bild von den Streu­obst­wie­sen bei Burg­bern­heim gemacht. Im Okto­ber 2021 hat die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung zusam­men mit Natur­schutz­ver­bän­den und der Land­wirt­schaft den Streu­obst­pakt unter­zeich­net. „Mit dem Streu­obst­pakt wol­len wir den alten Streu­obst­be­stand in Bay­ern erhal­ten und neue Bäu­me pflan­zen. Wir set­zen ein star­kes Zei­chen für die Arten­viel­falt und erhal­ten gleich­zei­tig unse­re bäu­er­li­chen Kul­tur­land­schaft. Mit dem Streu­obst­pakt stär­ken wir auch die Wert­schöp­fung vor Ort und die regio­na­len Struk­tu­ren“, sagt Glau­ber. Bis zum Jahr 2035 sol­len 600 Mil­lio­nen Euro für den Erhalt der tra­di­tio­nel­len und öko­lo­gisch wich­ti­gen Bäu­me auf Streu­obst­wie­sen im Frei­staat aus­ge­ge­ben werden.