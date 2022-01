Nach dem Inter­na­tio­na­len Got­tes­dienst am 29. Janu­ar 2022 in der Bay­reu­ther Stadt­kir­che fin­det in den Räu­men des gegen­über­lie­gen­den Kir­chen­ge­mein­de­am­tes von 18 bis 20 Uhr eine Impf­ak­ti­on zum Schutz vor einer Coro­na­in­fek­ti­on statt. Orga­ni­sa­tor ist die Stadt Bay­reuth. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Wer sich imp­fen las­sen möch­te, muss ein Aus­weis­do­ku­ment mit­brin­gen und soweit vor­han­den einen Impf­pass; bei Erst­imp­fun­gen wird die­ser auch neu ausgestellt.

Kin­der ab 12 Jah­ren kön­nen teil­neh­men, wenn eine erzie­hungs­be­rech­tig­te Per­son anwe­send ist, ab 14 Jah­ren reicht eine von den Eltern unter­schrie­be­ne Ein­ver­ständ­nis-erklä­rung zusam­men mit einer Kopie des Aus­wei­ses eines Elternteils.

Doro­thea Grei­ner unter­stützt das Impf­an­ge­bot: „Wer sich imp­fen lässt, schützt sich und sei­ne Mit­men­schen und ent­la­stet Men­schen im über­stra­pa­zier­ten Gesund­heits­sy­stem. Je mehr Men­schen geimpft sind, desto leich­ter wird der Weg aus der Pan­de­mie für uns alle.“

Sie ergänzt: „An die­sem Abend kann man etwas für See­le und Leib tun. Der Got­tes­dienst ist für alle offen und das Impf­an­ge­bot auch. Ich dan­ke der Stadt­kir­chen­ge­mein­de und dem Kir­chen­ge­mein­de­amt, die ihre Türen auf­ma­chen.“ Die Mög­lich­keit zum Imp­fen besteht selbst­ver­ständ­lich auch für alle, die nicht zuvor den Inter­na­tio­na­len Got­tes­dienst besuchen.