Neun­kir­chen am Brand – Am Sams­tag den 19.02.2022 20:00 Uhr fin­det die erste Live­stream Prunk­sit­zung des Neun­kir­che­ner Car­ne­vals Ver­ein statt. Trotz der beson­de­ren Situa­ti­on möch­ten wir unse­ren Akti­ven die Mög­lich­keit geben, ihre Dar­bie­tun­gen auf der Büh­ne zu zei­gen. Freu­en sie sich auf Gar­de­tän­ze, Büt­ten­red­ner und vie­les mehr, las­sen sie sich über­ra­schen! Und das alles ganz bequem vom Sofa aus. Das ulti­ma­ti­ve Par­ty­pa­ket für ihre Prunk­sit­zung Zuhau­se, kön­nen sie bei REWE in Neun­kir­chen am Brand, Zum Neun­ta­ge­werk 9, erwerben.

Genaue Infor­ma­tio­nen zum Link und zur Ver­an­stal­tung fin­den Sie unter: www​.ncv​selau​.de – Link zum Live­stream: https://youtu.be/LITMk-oC4‑E