Bay­reuth – Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­te über­gibt die mehr­spra­chi­ge Bücher­box mit dem Mot­to „Stolz auf mei­ne Spra­che!“ an KITA-Lei­tun­g/ Über 30 Natio­nen unter einem Dach im Kin­der­haus St. Vin­zenz / Bren­del-Fischer betont den „Wert der Mut­ter­spra­che und einer dua­len Spracherziehung“.

Die Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­te der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung Gud­run Bren­del-Fischer, MdL über­gab heu­te in Bay­reuth die mehr­spra­chi­ge Bücher­box an die Lei­te­rin des Kin­der­hau­ses St. Vin­zenz Petra Zieg­ler. Ziel des Pro­jekts „Zwei­spra­chi­ge Bücher­box – Stolz auf mei­ne Spra­che!“ ist es, neben der deutsch­spra­chi­gen auch die mut­ter­sprach­li­che Ent­wick­lung zu unter­stüt­zen. Für Bren­del-Fischer geht es auch um ein Signal der Wert­schät­zung, mit der Bot­schaft: „Deutsch zu ler­nen ist für Kin­der und Eltern sehr wich­tig, aber seid auch auf Eure Fami­li­en­spra­che stolz.“

Die Bücher­box ent­hält 9 unter­schied­li­che, zwei­spra­chi­ge Kin­der­bü­cher, die dazu ein­la­den, eine Geschich­te sowohl auf Deutsch als auch in einer ande­ren Spra­che vor­zu­le­sen – auf der einen Bil­der­buch­sei­te steht sie in Deutsch, auf der ande­ren in Tür­kisch, Rumä­nisch, Pol­nisch etc. Bereits im ver­gan­ge­nen Jahr wur­den bay­ern­weit aus­ge­wähl­te KITAs mit Bücher-Boxen beliefert.

Das katho­li­sche Kin­der­haus St. Vin­zenz in Bay­reuth beher­bergt über 20 Natio­nen unter sei­nem Dach. Die Lei­te­rin, Frau Petra Zieg­ler, freut sich über die Bücher­box: „Da das Kin­der­haus am Pro­jekt „Sprach­ki­ta“ teil­nimmt, passt die­se Bücher­box sehr gut in unse­ren Kin­der­gar­ten­all­tag. Die Kin­der leben fried­lich zusam­men und pro­fi­tie­ren von­ein­an­der. Kin­dern ande­rer Kon­fes­sio­nen wer­den tra­di­tio­nel­le christ­li­che Feste wie bei­spiels­wei­se Ostern oder auch St. Mar­tin nahe­ge­bracht und umge­kehrt wer­den auch Fei­er­ta­ge aus ande­ren Reli­gio­nen mit­ein­an­der began­gen.“ „Durch die­sen aus­ge­wo­ge­nen Mix wer­den die Kin­der in ihrer Ent­wick­lung berei­chert“, lobt Gud­run Bren­del-Fischer das enga­gier­te Mit­ein­an­der. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Pro­jek­ten der Inte­gra­ti­ons­be­auf­trag­ten fin­den Sie unter www​.inte​gra​ti​ons​be​auf​trag​te​.bay​ern​.de