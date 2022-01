Das Impf­zen­trum in Kro­nach mit sei­nen Außen­stel­len und mobi­len Impf­teams bie­tet auch in der kom­men­den Woche wie­der ein umfang­rei­ches Impf­an­ge­bot an. Wie das Impf­zen­trum mit­teilt, ste­hen aktu­ell aus­rei­chend Kapa­zi­tä­ten zur Ver­fü­gung, um kurz­fri­stig und damit zeit­nah eine Imp­fung zu erhal­ten. Zudem weist das Impf­zen­trum dar­auf hin, dass Boo­ster­imp­fun­gen bereits nach drei Mona­ten erfol­gen können.

Nach­ste­hend ein Über­blick über die Mög­lich­kei­ten in der Woche vom 31. Janu­ar bis 6. Februar:

Mobi­le Impfteams

Diens­tag, 01.02., von 10:30 bis 12:30 Uhr

Lau­en­stein, Schu­lungs­räu­me des BRK (Am Anger 4)

Diens­tag, 01.02., von 14 bis 16 Uhr

Ebers­dorf, Gemein­de­haus (Anger­stra­ße 20)

Mitt­woch, 02.02., von 10:30 bis 12:30 Uhr

Lan­ge­nau, Turn­hal­le (Fran­ken­wald­stra­ße 3a)

Mitt­woch, 02.02., von 14 bis 16 Uhr

Schau­berg, Kan­ti­ne Fa. Rös­ler (Lan­ge­nau­er Stra­ße 2)

Don­ners­tag, 03.02., von 12 bis 18 Uhr

Pres­sig, Feu­er­wehr­haus (Welit­scher Stra­ße 11a)

Sams­tag, 05.02., von 10 bis 16 Uhr

Kro­nach, Hage­bau­markt (Frösch­brunn 12)

Impfzentrum/​Außenstellen

Wer im Kro­nacher Impf­zen­trum oder in einer sei­ner Außen­stel­len eine Coro­na-Imp­fung erhal­ten möch­te, kann einen Ter­min ver­ein­ba­ren. Es besteht jedoch auch die Mög­lich­keit, ein­fach vor­bei­zu­kom­men und sich an den nach­ste­hen­den Tagen ohne Ter­min imp­fen zu lassen.

Impf­zen­trum

Mon­tag, 31.01., von 8 bis 13 Uhr

Diens­tag, 01.02., von 8 bis 19 Uhr

Mitt­woch, 02.02., von 8 bis 19 Uhr

Frei­tag, 04.02., von 8 bis 19 Uhr

Sams­tag, 05.02., von 8 bis 15 Uhr

Außen­stel­len

Don­ners­tag, 03.02. von 9:30 bis 16:30 Uhr

Nord­hal­ben, Nord­wald­hal­le (Kro­nacher Stra­ße 57)

Wege zum Impftermin

Inter­net: Die bequem­ste Art der Ter­min­ver­ein­ba­rung besteht über das zen­tra­le Regi­strie­rungs­por­tal Bay­Im­co unter https://​impf​zen​tren​.bay​ern/​c​i​t​i​z​en/.

E‑Mail: Das Inter­es­se an einer Imp­fung kann auch per E‑Mail hin­ter­legt wer­den unter der Adres­se impftermin@​lra-​kc.​bayern.​de. Zur Ter­min­ver­ein­ba­rung erfolgt dann ein Anruf durch die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter des Impfzentrums.

Tele­fon: Wei­ter­hin besteht die Mög­lich­keit, einen Ter­min tele­fo­nisch unter 09261/678666 zu ver­ein­ba­ren. Die Ter­min­hot­line ist erreich­bar von Mon­tag bis Frei­tag von 8 bis 16 Uhr. Auf­grund der mit­un­ter gro­ßen Nach­fra­ge bit­tet das Impf­zen­trum aller­dings um Ver­ständ­nis, dass es am Tele­fon zu War­te­zei­ten kom­men kann.

Ter­min­an­ge­bot für Kinderimpfungen

Das Kro­nacher Impf­zen­trum bie­tet wei­ter­hin Ter­mi­ne für Kin­der­imp­fun­gen an. Die­se Mög­lich­keit besteht jeweils don­ners­tags. Eltern, die ihre Kin­der im Alter von fünf bis elf Jah­ren imp­fen las­sen möch­ten, kön­nen unter Anga­be von Vor- und Nach­na­men, Geburts­da­tum, Adres­se und Tele­fon­num­mer ihr Inter­es­se per E‑Mail unter impftermin@​lra-​kc.​bayern.​de hin­ter­le­gen. Mit­ar­bei­ter des Impf­zen­trums wer­den im Anschluss zurück­ru­fen und einen Ter­min ver­ein­ba­ren. Das Impf­zen­trum bit­tet um Ver­ständ­nis, sofern es am Tele­fon zu War­te­zei­ten kommt.