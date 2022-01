Der HSC 2000 Coburg möch­te die Per­so­nal­pla­nun­gen für die kom­men­de Sai­son wei­ter vor­an­brin­gen und ver­kün­det neben den drei bis­he­ri­gen Neu­zu­gän­gen auch zwei wei­te­re Abgänge.

Geschäfts­füh­rer Jan Gorr führt aktu­ell zahl­rei­che Gesprä­che mit den Spie­lern für die kom­men­de Spiel­zeit. Dabei sind bei­de Sei­ten zu dem Ent­schluss gekom­men, dass die aus­lau­fen­den Ver­trä­ge von Miloš Groz­da­ni und Paul Schi­ko­ra über die Sai­son hin­aus nicht ver­län­gert wer­den. Der HSC bedankt sich bei den bei­den Außen­spie­lern für ihren Ein­satz in der gesam­ten Zeit und wünscht bei­den Akteu­ren alles Gute für die Zukunft!

Jan Gorr äußert sich dabei wie folgt dazu: „Ich drücke Milos und Paul die Dau­men, dass sie in Kür­ze einen neu­en Ver­ein fin­den und ihre sport­li­che Ent­wick­lung wei­ter fort­set­zen kön­nen. Ich möch­te mich an die­ser Stel­le aus­drück­lich für ihr Enga­ge­ment bedan­ken und freue mich auf die noch vor uns lie­gen­de gemein­sa­me Zeit in der Rückrunde.“

Alex­an­der Zinßmeister