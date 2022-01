Nach­dem der HC Erlan­gen sein ver­gan­ge­nes Test­spiel gegen Liga­kon­kur­ren­ten FRISCH AUF! Göp­pin­gen mit 31:30 gewin­nen konn­te, steht am mor­gi­gen Frei­tag der letz­te Test der Win­ter­vor­be­rei­tung an. Gegen den Zweit­li­gi­sten SG BBM Bie­tig­heim wol­len die Fran­ken noch ein­mal alles geben, um mit mög­lichst viel Selbst­ver­trau­en zum Vier­tel­fi­na­le des DHB-Pokals nach Gum­mers­bach fah­ren. „Hin­ter uns lie­gen anstren­gen­de Trai­nings­ein­hei­ten, doch wir wol­len im letz­ten Test vor dem Pflicht­spiel­auf­takt das, was wir uns in den ver­gan­ge­nen Wochen erar­bei­tet haben, auch umset­zen, damit wir her­aus­fin­den kön­nen, an wel­chen Stell­schrau­ben wir noch dre­hen müs­sen“, so HCE-Kapi­tän Niko­lai Link.

Die letz­te Par­tie der bei­den Ver­ei­ne liegt schon drei Jah­re zurück. 2019 konn­te das Team rund um Kapi­tän Niko Link mit 27:25 einen Sieg in der LIQUI MOLY HBL ein­fah­ren und auch im direk­ten Ver­gleich liegt der HCE mit 11 Sie­gen in 15 Spie­len deut­lich vor­ne. Die SG BBM Bie­tig­heim konn­te in ihrem letz­ten Test­spiel gegen Erst­li­gi­sten TVB Stutt­gart ein 29:29-Unentschieden erzielen.

Anwurf des letz­ten Test­spiel ist am mor­gi­gen Frei­tag um 15:30 Uhr in der Jahn­hal­le in Bie­tig­heim-Bis­sin­gen statt.