6.000 nach 6 Tagen – Bam­ber­ger Erklä­rung setzt Zeichen

Die Initia­to­rin­nen und Initia­to­ren der soge­nann­ten Bam­ber­ger Erklä­rung, Vera Mame­row, Clau­dia John und Chri­sti­an Hader zei­gen sich in einer aktu­el­len Pres­se­mit­tei­lung hoch erfreut über den erfolg­rei­chen Start der Bam­ber­ger Erklä­rung. Getra­gen von über 50 Erst­un­ter­zeich­nen­den – dar­un­ter Erz­bi­schof, Dekan, die drei Bür­ger­mei­ster, medi­zi­ni­sches Per­so­nal, Unter­neh­mer­tum, Kul­tur­schaf­fen­de, Gastro­no­men, Jour­na­li­stIn­nen, sowie zivil­ge­sell­schaft­lich, ehren­amt­lich und poli­tisch Enga­gier­te – ist die Bam­ber­ger Erklä­rung als Peti­ti­on vor eini­gen Tagen an den Start gegan­gen. „Dass nach nicht ein­mal einer Woche 6.000 Men­schen unter­zeich­net haben, ist ein tol­les Zei­chen für unse­re Demo­kra­tie und den stadt­ge­sell­schaft­li­chen und soli­da­ri­schen Zusam­men­halt in Bam­berg“, so Chri­sti­an Hader.

Die Bam­ber­ger Erklä­rung hat ihren Ursprung dar­in, dass ein Zei­chen gegen die immer wei­ter um sich grei­fen­den Ver­schwö­rungs­theo­rien, Fehl­in­for­ma­tio­nen und rech­ten Gedan­ken im Rah­men der soge­nann­ten Spa­zier­gän­ge gesetzt wer­den soll. In einer Tele­gram-Grup­pe der „Stay-Awa­ke-Bewe­gung“ wur­de von deren Ver­ant­wort­li­chen die Bam­ber­ger Erklä­rung als „Auf­ruf zum Geno­zid“ bezeich­net. Dass also das Ein­zie­hen einer Gren­ze mehr denn je nötig ist, erklärt Vera Mame­row: „Gefälsch­te Job­an­zei­gen von Pfle­ge­kräf­ten in Tages­zei­tun­gen, kru­de Ver­schwö­rungs­theo­rien über ein­ge­schleu­ste Poli­zei­be­am­te – es wird immer abstru­ser und mit Men­schen, die sol­che Din­ge ver­brei­ten, soll­te man nicht spa­zie­ren gehen.“

Dem­nach rufen John, Mame­row und Hader – ähn­lich wie auch Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke in der letz­ten Voll­sit­zung des Bam­ber­ger Stadt­rats – dazu auf, die Bam­ber­ger Erklä­rung wei­ter zu unter­stüt­zen. „Unter­zeich­nen Sie bit­te, lei­ten Sie den Link zur Erklä­rung wei­ter und las­sen Sie uns so alle gemein­sam das Zei­chen set­zen, dass wir die Coro­na-Pan­de­mie nur gemein­sam über­win­den kön­nen“ so Clau­dia John abschließend.

Die Bam­ber­ger Erklä­rung kann wei­ter­hin unter https://www.change.org/bambergererklärung auf­ge­ru­fen und unter­zeich­net wer­den. Die bei­gefüg­ten Medi­en sind zur frei­en Verwendbarkeit.