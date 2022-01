Das BRK Kulm­bach teilt mit, dass auf­grund der häu­fi­gen Bit­ten Ange­hö­ri­ger von Senio­ren in Pfle­ge­hei­men, die Öff­nungs­zei­ten an den Sams­ta­gen und Sonn­ta­gen ange­passt wer­den. Um ihnen den Besuch ihrer Ange­hö­ri­gen, ohne eine zusätz­li­che Fahrt ins BRK-Test­zen­trum, zu ermög­li­chen wer­den die Öff­nungs­zei­ten am Wochen­en­de von bis­lang 11:00 Uhr auf 14:30 Uhr erweitert.

Die­se Maß­nah­me sei nicht nur extrem bür­ger­freund­lich, son­dern brin­ge auch einen ech­ten Mehr­wert für den Schutz der Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­nern in den Hei­men, betont Land­rat Klaus Peter Söll­ner. Sein Dank gel­te allen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern des BRK, die hier­für auf ein wei­te­res Stück ihrer Frei­zeit an den Wochen­en­den ver­zich­ten würden.

Auch die Abstrich­stel­le des Land­krei­ses in der Fles­sa­stra­ße erwei­tert ihre Öff­nungs­zei­ten und öff­net künf­tig eine Stun­de eher. Abstri­che wer­den dann von Mon­tag bis Frei­tag von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr abgenommen.