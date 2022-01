Am Mitt­woch, 2. Febru­ar 2022, ab 18.00 Uhr, wird die belieb­te Rei­he der „Bay­reu­ther Stadt­ge­sprä­che“ online fort­ge­setzt. Prof. Dr. Eli­sa­beth Ober­mai­er (Öko­lo­gisch-Bota­ni­scher Gar­ten, Uni­ver­si­tät Bay­reuth), Robert Pfei­fer (Lei­ter des Stadt­gar­ten­amts in Bay­reuth, Stadt Bay­reuth) und Tho­mas Pickel (Lei­ter des Pro­jekts „Urba­ne Insek­ten­bio­to­pe“, Die Sum­mer e.V.) refe­rie­ren zum The­ma „Bay­reu­ther Stadt­na­tur – unser Weg zur Artenvielfalt“.

Datum/​Zeit/​Ort: Mitt­woch, 2. Febru­ar 2022, ab 18.00 Uhr, digi­tal, öffent­lich, gebührenfrei.

Kei­ne Anmel­dung erforderlich!

Zugang unter: https://​uni​-bay​reuth​.zoom​.us/​j​/​6​9​1​7​4​6​0​0​0​6​5​?​p​w​d​=​T​V​l​J​W​m​J​Q​b​H​k​v​M​V​V​t​K​2​N​q​L​0​R​N​W​k​9​a​Z​z09

Mee­ting-ID: 691 7460 0065, Kenn­code: 927889

In die­sem Bay­reu­ther Stadt­ge­spräch erfah­ren Sie, wie man in der Stadt Bay­reuth zur För­de­rung von Bio­di­ver­si­tät bei­trägt und was in Zukunft noch mög­lich ist. Lang­zeit­stu­di­en doku­men­tier­ten in jüng­ster Zeit einen dra­ma­ti­schen Rück­gang von Insek­ten – deutsch­land­weit, aber auch glo­bal. Es folg­te das erfolg­reich­ste Volks­be­geh­ren Bay­erns, eine Erwei­te­rung des Natur­schutz­ge­set­zes und ein anhal­ten­der öffent­li­cher Dis­kurs. Die The­men Insek­ten und Bio­di­ver­si­tät sind seit­her im gesell­schaft­li­chen Blick­feld. Kom­mu­nen und Initia­ti­ven neh­men ihre Ver­ant­wor­tung ernst und set­zen viel­fäl­ti­ge Maß­nah­men für mehr Bio­di­ver­si­tät um.