Sai­son­kar­ten gül­tig – Vor­ver­kaufs­stel­len – Gästefans

Wir gehen aktu­ell davon aus, dass unser Wolfs­ru­del am Frei­tag in spiel­fä­hi­ger Stär­ke auf dem Eis ste­hen kann und somit dem Der­by mit Zuschau­ern nichts mehr im Wege steht. Der Online-Ticket­ver­kauf unter https://​ver​selb​.reser​vix​.de/​e​v​e​nts ist bereits frei­ge­schal­tet. Ab Don­ners­tag früh gibt es die begehr­ten Tickets auch bei Ede­ka Egert in Selb am Vor­werk. Auch die Abend­kas­sen öff­nen 1,5 Stun­den vor Spiel­be­ginn, sofern noch Tickets ver­füg­bar sind.

Die Sai­son­kar­ten behal­ten selbst­ver­ständ­lich ihre Gültigkeit!

Für Gäste­fans steht ein Kon­tin­gent von 50 Kar­ten zur Ver­fü­gung. Wie die Tigers-Fans an die­se Kar­ten kom­men, wer­den die Bay­reuth Tigers selbst kom­mu­ni­zie­ren. Es gilt die 2G-plus-Regel. Dies bedeu­tet, Zugang zur NETZSCH-Are­na erhal­ten alle, die entweder

einen 2G-Nach­weis und Boo­ster­imp­fung oder 2G-Nach­weis und Nach­weis über nega­ti­ven Test (Schnell­test max. 24 Stun­den alt, PCR-Test max. 48 Stun­den alt) vor­wei­sen kön­nen (Schnell­tests kön­nen NICHT vor Ort durch­ge­führt wer­den) oder

nach voll­stän­di­ger Imp­fung infi­ziert wur­den und nach­weis­lich wie­der gene­sen sind (Ersatz für Booster-Impfung).

Auch für Schü­ler ab dem 12. Lebens­jahr gilt 2G-plus. Als Test­nach­weis reicht aber ein Schülerausweis.

Kin­dern unter 6 Jah­ren kön­nen wir kei­nen frei­en Ein­tritt mehr gewäh­ren. Auch für die­se muss eine per­so­na­li­sier­te Ein­tritts­kar­te gelöst wer­den, sie benö­ti­gen jedoch kei­nen Impf- oder Testnachweis.

Kin­der ab 6 bis ein­schließ­lich 11 Jah­ren müs­sen neben der per­so­na­li­sier­ten Ein­tritts­kar­te ledig­lich einen Schü­ler­aus­weis als Test­nach­weis vor­le­gen. Eine Imp­fung ist nicht erforderlich.

Es gilt FFP2-Mas­ken­pflicht auch am Platz. Die­se darf nur zum Ver­zehr von Spei­sen und Geträn­ken abge­nom­men werden.

Spei­sen und Geträn­ke wer­den ver­kauft, aller­dings gilt Alkoholverbot.

Bei der Ein­lass­kon­trol­le sind fol­gen­de Doku­men­te vorzuzeigen:

Per­so­na­li­sier­te Eintrittskarte

2G-plus-Nach­weis (Impf- oder Gene­se­nen­nach­weis sowie Zer­ti­fi­kat über aktu­el­len nega­ti­ven Test, falls noch kei­ne Boo­ster­imp­fung erfolgt ist)

amt­li­ches Aus­weis­do­ku­ment (Per­so­nal­aus­weis, Füh­rer­schein etc.)