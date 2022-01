Leon Lilik ver­tei­digt ab sofort für unse­re Sel­ber Wölfe

Bereits in der Sai­son 2014/2015 streif­te der damals noch blut­jun­ge Leon Lilik das Tri­kot unse­rer Sel­ber Wöl­fe über und bestritt – meist an der Sei­te sei­nes Ver­tei­di­ger­kol­le­gen Niki Mei­er – 24 Ober­li­ga­spie­le für unse­re Far­ben. Zwi­schen­zeit­lich ist Leon 26 Jah­re alt und hat sich in ins­ge­samt 347 Ober­li­ga­par­tien für die Mos­ki­tos Essen, die Han­no­ver India­ns, die Ice­figh­ters Leip­zig und zuletzt für den HC Lands­berg zu einem knall­har­ten Defen­siv­spe­zia­li­sten ent­wickelt. Leon soll uns quan­ti­ta­tiv in der Ver­tei­di­gung ver­stär­ken und für Ent­la­stung sor­gen. Wenn alle Tests und For­ma­li­tä­ten plan­mä­ßig lau­fen, dürf­te Leon ab dem Wochen­en­de für uns ein­setz­bar sein.

Kör­per­lich prä­sent und fit

„Leon wird am Mitt­woch zu uns sto­ßen. Er hat sich in den letz­ten Jah­ren gut wei­ter­ent­wickelt. Leon zeich­net sich durch sei­ne kör­per­li­che Prä­senz und Fit­ness aus, soll in der Defen­si­ve für Ent­la­stung sor­gen und uns bezüg­lich der Kader­tie­fe wei­ter­hel­fen“, beschreibt unser Head­coach Her­bert Hohen­ber­ger sei­nen Neuzugang.

Der gebür­ti­ge Let­te mit deut­schem Pass gilt als kampf­stark und kann sich auch den nöti­gen Respekt des Geg­ners verschaffen.

Leon Lilik

Sel­ber Wöl­fe neu, zuletzt HC Lands­berg (Ober­li­ga)

Geburts­tag: 10.05.1995

Geburts­ort: Riga (LAT)

Grö­ße: 1,81 m

Gewicht: 90 kg

Spie­le Tore Vor­la­gen Stra­fen: HC Lands­berg 25 2 3 85

Der VER Selb e.V. wünscht Leon eine erfolg­rei­che und ver­let­zungs­freie Sai­son 2021/2022.