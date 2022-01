Der Nürn­ber­ger Micha­el End­res kommt von der Lebens­hil­fe Forch­heim und folgt auf Hel­mar Fexer

Erz­bi­schof Lud­wig Schick hat den frü­he­ren Pas­sau­er Cari­tas-Direk­tor Micha­el End­res mit Wir­kung zum 1. April 2022 zum neu­en Direk­tor des Cari­tas­ver­bands für die Erz­diö­ze­se Bam­berg ernannt. Er folgt damit auf Hel­mar Fexer, der nach über 32 Jah­ren beim Cari­tas­ver­band in Ruhe­stand geht.

Mit dem Wech­sel nach Bam­berg kehrt der gebür­ti­ge Nürn­ber­ger End­res zu sei­nen Wur­zeln zurück. In Bam­berg stu­dier­te der gelern­te Spe­di­ti­ons­kauf­mann Sozi­al­we­sen und war haupt­amt­li­cher Diö­ze­san­vor­stand des katho­li­schen Jugend­ver­ban­des BDKJ sowie Lei­ter des Jugend­am­tes der Erz­diö­ze­se Bam­berg. 2006 wur­de er Bereichs­lei­ter für Kin­der- und Jugend­hil­fe der Stadt­mis­si­on Nürn­berg. Von 2017 bis 2021 war er Direk­tor des Cari­tas­ver­ban­des der Diö­ze­se Pas­sau. Im ver­gan­ge­nen Jahr wech­sel­te er in sei­ne frän­ki­sche Hei­mat als Vor­stands­vor­sit­zen­der der Lebens­hil­fe Forch­heim. Mit der Lei­tung des Bam­ber­ger Diö­ze­san-Cari­tas­ver­ban­des wei­tet der 52-Jäh­ri­ge sein Auf­ga­ben­feld wie­der auf das gan­ze Spek­trum der sozia­len und kari­ta­ti­ven Arbeit in der katho­li­schen Kirche.

Erz­bi­schof Schick wür­dig­te die umfang­rei­che Erfah­rung von End­res und wünsch­te ihm für sei­ne neue Auf­ga­be Got­tes Segen sowie viel Erfolg für viel­fäl­ti­gen Dien­ste der Cari­tas in her­aus­for­dern­den Zei­ten. Er habe in allen sei­nen bis­he­ri­gen Tätig­kei­ten Aner­ken­nung und Wert­schät­zung erfah­ren. Immer habe er dabei den sozi­al-kari­ta­ti­ven Auf­trag der Kir­che aus dem Evan­ge­li­um erfüllt und geför­dert. „Mit Ver­trau­en und Hoff­nung wol­len wir mit Micha­el End­res die Cari­tas im Erz­bis­tum Bam­berg gut in die Zukunft füh­ren, damit sie den hilfs­be­dürf­ti­gen Men­schen auch in Zukunft die­nen kann“, so Schick.

Der Cari­tas­ver­band für die Erz­diö­ze­se Bam­berg ver­tritt als Spit­zen­ver­band die Inter­es­sen von rund 800 Dien­sten und Ein­rich­tun­gen mit über 12.000 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern und tritt für die Anlie­gen von bis zu 220.000 Kli­en­ten jähr­lich ein. Die Cari­tas ist in den Berei­chen Gesundheits‑, Alten- und Behindertenhilfe/​Psychiatrie, Familien‑, Kin­der- und Jugend­hil­fe, Hil­fen bei Armut und in beson­de­ren Lebens­la­gen sowie För­de­rung des ehren­amt­li­chen und bür­ger­schaft­li­chen Enga­ge­ments tätig. Dazu gehö­ren Pfle­ge­ein­rich­tun­gen und ‑dien­ste, Bera­tungs­stel­len, mate­ri­el­le Hil­fen und Fachschulen.