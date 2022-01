Im Hofer Land neh­men die­se Woche drei neue zusätz­li­che Test­stel­len ihren Betrieb auf: zwei in der Stadt Hof, eine in Fei­litzsch. Seit Anfang Janu­ar hat zudem auch die neue Test­stel­le in Berg am Auto­hof geöffnet.

Alle Test­stel­len in Stadt und Land­kreis Hof fin­den Sie in der Über­sicht auf unse­rer Web­sei­te: Test­mög­lich­kei­ten in Stadt und Land­kreis Hof – Land­kreis Hof (land​kreis​-hof​.de) URL: https://​www​.land​kreis​-hof​.de/​t​e​s​t​m​o​e​g​l​i​c​h​k​e​i​t​en/

HOF

Ab 26.01. hat die neue Test­stel­le „Nicks Schnell­test“ am Kauf­land in Hof geöff­net. Es wer­den dort auch Kin­der ab 6 Jah­ren getestet.

Adres­se: Hans-Böck­ler-Str. 19, 95032 Hof (Park­platz Kaufland)

Test­zei­ten:

Mon­tag bis Sams­tag 6:00 – 14:00 Uhr und 15:00 – 20:00 Uhr

Sonn­tag geschlossen

Am 28.01.22 nimmt die Test­stel­le „Speed Test­sta­ti­on“ am Bahn­hof Neu­hof ihren Betrieb auf. Dort wer­den auch Kin­der ab 3 Jah­ren getestet.

Adres­se: Nai­la­er Str. 2c, 95030 Hof (Bahn­hof Neuhof)

Test­zei­ten:

Mon­tag bis Frei­tag: 7:00 – 20:00 Uhr

Sams­tag, Sonn­tag, Fei­er­ta­ge: 10:00 – 20:00 Uhr

FEI­LITZSCH

Die neue Test­stel­le in Fei­litzsch öff­net am 27.01. und wird von der Luit­pold Apo­the­ke betrie­ben, zu der auch bereits bekann­te Test­stel­len in Bad Ste­ben, Sel­bitz und Nai­la gehören.

Adres­se: Wei­dig­stra­ße 28, 95183 Feilitzsch

Test­zei­ten:

Mon­tag bis Frei­tag: 7:00 – 10:00 Uhr und 17:00 – 18:30 Uhr

Sams­tag: 9:00 – 11:00 Uhr

BERG

Die Anfang Janu­ar eröff­ne­te Coro­na Schnell­test­sta­ti­on in Berg befin­det sich am Auto­hof auf dem Gelän­de des Abschlepp­dien­stes Kel­pin. Dort wer­den auch Kin­der ab 6 Jah­ren getestet.

Adres­se: Sieg­gru­ben­str. 1, 95180 Berg

Test­zei­ten:

Mon­tag bis Frei­tag: 07:00 – 19:00 Uhr

Sonn­tag: 14:00 – 19:00 Uhr