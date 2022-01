Ab Mon­tag, 31.01.2022, hält die Bus­li­nie 222, Abfahrt 6:53 Uhr ab Klein­ge­see Ost nach Eber­mann­stadt Schul­zen­trum zusätz­lich um 7:15 Uhr in Unter­zauns­bach und um 7:17 Uhr in Wann­bach Kirche.

Bei der Schü­ler­heim­fahrt um 13:03 Uhr ab Eber­mann­stadt Schul­zen­trum wird zusätz­lich um 13:09 Uhr in Wann­bach Kir­che und 13:11 Uhr in Unter­zauns­bach nur zum Aus­stei­gen gehalten.

Die Bus­li­nie 223, Abfahrt 6:44 Uhr ab Pom­mer nach Grä­fen­berg Schul­zen­trum bedient zusätz­lich um 7:13 Uhr die Hal­te­stel­le Ober­eh­ren­bach Sied­lung. Die Abfahrt an der Hal­te­stel­le Kas­berg Feu­er­wehr­haus ist 4 Min. spä­ter, um 7:20 Uhr. Die Ankunft in Grä­fen­berg am Schul­zen­trum ist eben­falls 4 Min. spä­ter, um 7:24 Uhr.