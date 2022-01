„Bei der Berufs- und Stu­di­en­wahl las­sen wir die Jugend­li­chen nach wie vor nicht allein. Wir sind glück­li­cher­wei­se wie­der in der Lage, per­sön­li­che Gesprä­che an den Schu­len und in der Agen­tur für Arbeit Kro­nach anzu­bie­ten. Zusätz­lich bera­ten wir tele­fo­nisch oder per Video zu allen Fra­gen der Berufs- und Stu­di­en­wahl. Mein Rat: Set­ze Dich zuerst mit Dei­nen Inter­es­sen und Stär­ken aus­ein­an­der. Infor­mie­re Dich und gehe auf Ent­deckungs­tour! Ger­ne online durch die wei­te Viel­falt an Beru­fen und fin­de Dei­nen Traumberuf.

Es ist nie zu früh, mit der Berufs­wahl zu star­ten. Bereits zwei Jah­re bevor Du die Schu­le ver­lässt, mache Dir Dei­ne ersten Gedan­ken. Denn es ist Dei­ne Zukunft, die bereits heu­te begon­nen hat. Wir – Dein Berufs­be­ra­ter­team vom Fran­ken­wald – unter­stüt­zen Dich ger­ne dabei. Denn Dei­ne Berufs­wahl ist unser Job.“, sagt Jür­gen Rein­hold, Berufs­be­ra­ter der Agen­tur für Arbeit Kronach.

Aktu­ell gibt es bei der Agen­tur für Arbeit Kro­nach 355 gemel­de­te freie Lehr­stel­len. Auf jeden der­zeit bei der Berufs­be­ra­tung gemel­de­ten Bewer­ber kom­men rein sta­ti­stisch fast drei Aus­bil­dungs­plät­ze. Die Chan­cen auf einen Aus­bil­dungs­platz waren noch nie so günstig.

Berufs- und Stu­di­en­wahl: Online rund um die Uhr mög­lich. Gera­de jun­ge Men­schen fin­den sich gut im Inter­net zurecht. Die Bun­des­agen­tur für Arbeit stellt jun­gen Men­schen ein brei­tes Spek­trum an kosten­lo­sen Online-Ange­bo­ten rund um das The­ma Berufs- und Stu­di­en­wahl zur Ver­fü­gung. Das Selbst­er­kun­dungs­tool Check U hilft dabei, Beru­fe und Stu­di­en­gän­ge zu fin­den, die zu den eige­nen Inter­es­sen und Fähig­kei­ten pas­sen: www.check‑u.de

Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen zu mehr als 3.000 Beru­fen bie­tet das Inter­net­por­tal www​.beru​fe​net​.arbeits​agen​tur​.de oder das Film­por­tal www​.beru​fe​.tv.

Schü­ler an Mit­tel­schu­len, Real­schu­len und Wirt­schafts­schu­len fin­den im neu­ge­stal­te­ten Por­tal www​.pla​net​-beruf​.de umfang­rei­ches Mate­ri­al rund um die The­men Aus­bil­dungs­su­che, Bewer­bung und Berufs­wahl. Schü­ler an Fach­ober­schu­len, Berufs­ober­schu­len und Gym­na­si­en fin­den Infor­ma­tio­nen auf www​.abi​.de sowie auf www​.stu​di​en​wahl​.de und www​.arbeits​agen​tur​.de/​s​t​u​d​i​e​n​s​u​che