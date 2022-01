Kin­der­kon­zert mit Geral­di­no und Frau Fisch

Anläss­lich des mit­tel­frän­ki­schen Tages des Kin­der­lie­des ver­an­stal­tet das Ecken­ta­ler Jugend­bü­ro am Frei­tag, 28. Janu­ar um 15 Uhr zwei Kin­der­kon­zer­te im Fami­li­en­stütz­punkt Gleis 3. Mit einem Dop­pel­kon­zert sor­gen die bei­den Kin­der­lie­der­ma­cher Geral­di­no und Frau Fisch aka Julia Fischer für musi­ka­li­sche Abwechs­lung für alle ab 4 Jah­ren. Geral­di­no ist bekannt für sei­nen quietsch­ver­gnüg­ten Musik-Mix aus Haus­tier-Ska, Bade­schuh-Reg­gae und Rot­käpp­chen-Rap. Sei­ne dies­jäh­ri­ge Kon­zert­rei­he zu Tag des Kin­der­lie­des spielt er mit der Nürn­ber­ge­rin Julia Fischer, unter ande­rem bekannt mit ihrer Blues­rock­band The Jules Band. Am Vor­mit­tag wird ein Live­stream­kon­zert direkt aus dem Gleis 3 in die Ecken­tal Grund­schu­len über­tra­gen, die­ses Kon­zert fin­det als geschlos­se­ne Ver­an­stal­tung statt. Am Nach­mit­tag um 15 Uhr kön­nen dann alle ab 4 Jah­ren mit Geral­di­no und Frau Fisch aka Julia Fischer mit­wip­pen, mit­sin­gen und mit­ma­chen. Der Ein­tritt kosten 5 Euro, Kar­ten sind über die Online-Reser­vie­rung des Jugend­bü­ros unter www​.ecken​tal​.feri​en​pro​gramm​-online​.de erhält­lich oder kurz­fri­stig per Mail unter jugend@​eckental.​de. Das Kon­zert beginnt um 15 Uhr, Ein­lass ist ab 14.15 Uhr. Gemäß der aktu­el­len BayIfSMV gilt die 2G-Plus Rege­lung, Kin­der unter 14 Jah­ren sind davon aus­ge­nom­men. Für Besu­cher ab 6 Jah­ren gilt Mas­ken­pflicht, auch am Platz.