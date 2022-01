Die Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels för­dert das Cobur­ger Pup­pen­mu­se­um weiterhin

Das Cobur­ger Pup­pen­mu­se­um freut sich sehr über die erneu­te Spen­de der Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels. Getreu ihrem Mot­to „Gut für die Regi­on“ för­dert sie die Akti­on „Ein­tritt frei“ bereits im vier­ten Jahr mit einer Sum­me von 1.000 €. So bekom­men alle Besucher*innen jeweils am 30. Kalen­der­tag des Monats einen kosten­lo­sen Muse­ums­be­such spen­diert. Der erste Ter­min in die­sem Jahr fin­det am Sonn­tag, 30. Janu­ar von 11 bis 16 Uhr statt.

Für den Ein­lass gilt die 2G-plus-Rege­lung: Zutritt haben dem­nach Kin­der bis 13 Jah­ren, Gene­se­ne, zwei­mal Geimpf­te mit gül­ti­gem Schnell­test oder drei­mal Geimpf­te. Die Boo­ster-Imp­fung ersetzt den Test.

Im Muse­um erwar­tet die Besucher*innen eine wun­der­ba­re Welt des Spiel­zeugs. Sie kön­nen in die Geschich­te bür­ger­li­cher Fami­li­en ein­tau­chen und erfah­ren, wie die Kin­der frü­her mit Hil­fe von Spiel­zeug erzo­gen wur­den. Ein gro­ßes Pup­pen­thea­ter, eine Rit­ter­burg, ein Pup­pen­haus, eine Eisen­bahn und zahl­rei­che Brett­spie­le sor­gen auch bei den klei­nen Gästen für Spiel­spaß im Museum.