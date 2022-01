Wis­sens­wer­tes der Cobur­ger Stadt­ge­schich­te kin­der­leicht erzählt

Was pas­sier­te mit der Cobur­ger Stadt­mau­er? Wel­che Auf­ga­be hat eigent­lich ein Magi­strat? Und was hat Albrecht von Wal­len­stein mit der Geschich­te der Stadt Coburg zu tun? Am Erleb­nis-Spiel­ort Cobur­ger Mau­er wer­den die­se Fra­gen und wei­te­re histo­ri­sche Geschich­ten der Stadt­ge­schich­te Coburgs für Kin­der ein­fach und ver­ständ­lich erklärt.

Die Stab­stel­le Bünd­nis „Coburg – Die Fami­li­en­stadt & Demo­gra­fie“ ver­wan­del­te mit der Unter­stüt­zung der Wohn­bau Stadt Coburg, den Stadt­ma­chern und dem Cobur­ger Design­fo­rum Ober­fran­ken die bekann­ten Spie­gel an der Cobur­ger Mau­er in einen Ort für geschicht­li­che Erzählungen.

„Das Stadt­ge­schich­te auch Spaß machen kann, wol­len wir mit dem Start die­ses Pro­jek­tes zei­gen. So berich­ten wir am Erleb­nis-Spiel­ort an der Cobur­ger Mau­er von Geschich­ten rund um die Stadt­mau­er. Histo­ri­sche Fak­ten wer­den dabei aus der Sicht bedeu­ten­der Per­so­nen erläu­tert und Kin­dern bekom­men ver­schie­de­ne Ein­blicke in die Zeit von vor über 400 Jah­ren“, freut sich Bian­ca Haisch­ber­ger, Lei­te­rin der Stab­stel­le „Bünd­nis Coburg – Die Fami­li­en­stadt & Demografie“.

„Wahr­schein­lich haben sich die wenig­sten Gedan­ken gemacht, wie unse­re Cobur­ger Mau­er ent­stan­den ist und war­um sie heu­te nicht mehr kom­plett steht. Als Kul­tur- und Sozi­al­re­fe­rent ist es mir sehr wich­tig, genau hier anzu­set­zen und Kin­dern Mög­lich­kei­ten zu geben, ihre Umwelt histo­risch zu ver­ste­hen. Ich den­ke aber auch für grö­ße­re Kin­der könn­ten die Fak­ten inter­es­sant sein“, so Tho­mas Nowak, 3. Bür­ger­mei­ster der Stadt Coburg.

„Der Erleb­nis-Ort ist genau vor unse­rer Tür, daher war es für uns selbst­ver­ständ­lich, das Pro­jekt zu unter­stüt­zen. Wir brau­chen viel mehr Orte, wo Kin­der die Mög­lich­keit haben, etwas über die Geschich­te ihrer Stadt zu erfah­ren“, so Chri­sti­an Mey­er, Geschäfts­füh­rer der Wohn­bau Stadt Coburg.

Unter­stützt wur­de das Bünd­nis für Fami­li­en wei­ter­hin von Stadt­hei­mat­pfle­ger Chri­sti­an Bos­eckert, der die histo­ri­schen Fak­ten lie­fer­te und von Schul­kin­dern der Grund­schu­le Neu­ses, die dabei hal­fen, die Geschich­te mög­lichst ver­ständ­lich und anschau­lich für Kin­der zu formulieren.

„Die Prä­sen­ta­ti­on am Erleb­nis-Spiel­ort soll den Start des Pro­jek­tes dar­stel­len. Wir wer­den ver­su­chen Stück für Stück an unter­schied­li­chen Stel­len der Innen­stadt die Stadt­ge­schich­te für Kin­der sicht­bar zu machen“, so Bian­ca Haisch­ber­ger weiter.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sind unter www​.coburg​.de/​f​a​m​i​lie zu fin­den. Für Fra­gen zum Erleb­nis-Spiel­ort Cobur­ger Mau­er oder für Anre­gun­gen und Ideen für ein noch fami­li­en­freund­li­che­res Coburg steht Ihnen die Stab­stel­le „Bünd­nis Coburg – Die Fami­li­en­stadt & Demo­gra­fie“ ger­ne zur Ver­fü­gung, Tel. 09561 / 89–3010 oder per Mail an familie@​coburg.​de