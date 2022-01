Die Stadt wird 2023 Teil der größ­ten inklu­si­ven Sport­ver­an­stal­tung der Welt

Zu Beginn der Voll­sit­zung über­brach­te Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke die „sehr gute Nach­richt“ per­sön­lich: Bam­berg wird „Host Town“ für Teil­neh­mer der Spe­cial Olym­pics World Games, die näch­stes Jahr in Ber­lin statt­fin­den. Das hat das Orga­ni­sa­ti­ons­ko­mi­tee am heu­ti­gen Mitt­woch bekannt­ge­ge­ben. 216 Kom­mu­nen aus allen Bun­des­län­dern wur­den als „Host Towns“ für je eine inter­na­tio­na­le Dele­ga­ti­on aus Athlet:innen und Betreuer:innen aus­ge­wählt, die an den Spe­cial Olym­pics World Games Ber­lin 2023 (SOWG) teil­neh­men wer­den. „Bam­berg ist dabei“, sag­te der OB.

Star­ke: „Schon heu­te freu­en wir uns auf die­ses Ereig­nis, das eine wun­der­ba­re Ver­bin­dung von Sport, Kul­tur und regio­na­ler Geschich­te wird. Dan­ke an alle Mit­wir­ken­den, an erster Stel­le an Robert Bartsch, Vor­stand des För­der­kreis gool­kids e.V. Jetzt gilt unse­re vol­le Auf­merk­sam­keit der Vor­be­rei­tung. Wir wol­len gute Gast­ge­ber sein“, so der Oberbürgermeister.

Im Stadt­rat erläu­ter­te der zustän­di­ge Sport­re­fe­rent Dr. Mat­thi­as Pfeufer das Pro­jekt: „Wir sehen die Ernen­nung als wich­ti­ges Etap­pen­ziel auf unse­rem gemein­sa­men Weg zu mehr Inklu­si­on. Sie gibt uns enor­men Rücken­wind.“ Ein loka­les Orga­ni­sa­ti­ons­team wird sich nun um die Vor­be­rei­tung und Pla­nung der Tage im Juni 2023 küm­mern. Es kann dabei auf nam­haf­te Unter­stüt­zer zäh­len, die bereits im Vor­feld ihre Mit­ar­beit zuge­sagt haben.“

Pfeufer betont, dass es aber um weit mehr gehe. Ziel sei, dass gesell­schaft­li­che Teil­ha­be aller selbst­ver­ständ­lich wird. Der Sport bil­de hier einen her­vor­ra­gen­den Aus­gangs­punkt. Anknüp­fend an bereits eta­blier­te Ver­an­stal­tun­gen wie das inklu­si­ve Sport­fest oder den MIT­ein­an­der-Cup sol­len daher in enger Koope­ra­ti­on mit den in Bam­berg und der Regi­on ver­an­ker­ten Ver­ei­nen wei­te­re Mög­lich­kei­ten für vor­ur­teils­freie inklu­si­ve Sport­be­tä­ti­gung ent­wickelt werden.

Zu Wort kam auch Initia­tor Robert Bartsch: „Ich bin sehr glück­lich dar­über, dass Bam­berg den Zuschlag erhal­ten hat. Mit dem „Host Town“ Pro­jekt erfährt unse­re Inklu­si­ons­ar­beit zusätz­li­chen Auf­wind – und davon wer­den alle, Men­schen mit und ohne Behin­de­rung, enorm pro­fi­tie­ren. Denn: Inklu­si­on bringt alle Men­schen zusammen.“

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.stadt​.bam​berg​.de/​h​o​s​t​t​own