Die Stadt ist Gast­ge­ber­kom­mu­ne bei den Spe­cial Olym­pic World Games in Ber­lin 2023

Die Stadt Bay­reuth wird Host Town der Spe­cial Olym­pic World Games, die vom 17. bis 25. Juni 2023 in Ber­lin und damit erst­mals in Deutsch­land statt­fin­den. Die Spe­cial Olym­pics World Games sind die welt­weit größ­te inklu­si­ve Sport­ver­an­stal­tung. Tau­sen­de Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten mit gei­sti­ger und mehr­fa­cher Behin­de­rung tre­ten mit­ein­an­der in 26 Sport­ar­ten an.

Die inter­na­tio­na­len Sport­le­rin­nen und Sport­ler der 170 Dele­ga­tio­nen sol­len in Deutsch­land auf eine beson­de­re Art will­kom­men gehei­ßen wer­den. Jeder Dele­ga­ti­on wird eine Host Town (Gast­ge­ber­stadt) zuge­wie­sen. Die Host Towns berei­ten einen vier­tä­gi­gen Auf­ent­halt der Dele­ga­ti­on vom 11. bis 14. Juni 2023 vor und gestal­ten dabei ein Pro­gramm nach ihren Vor­stel­lun­gen und loka­len Gege­ben­hei­ten. Weit mehr als 200 Kom­mu­nen in Deutsch­land – dar­un­ter auch die Stadt Bay­reuth – haben sich als Host Town für die Spe­cial Olym­pic Games beworben.

„Ich bin stolz, dass die Stadt Bay­reuth 2023 Host Town-Gast­ge­ber der Spe­cial Olym­pics World Games mit so viel­sei­ti­gen Dis­zi­pli­nen sein darf. So wird Bay­reuth ein Teil der inter­na­tio­na­len, inklu­si­ven Sport-Fami­lie sein. Wir freu­en uns auf ein bun­tes Fest des Sports – für mehr Aner­ken­nung und gesell­schaft­li­che Teil­ha­be von Men­schen mit gei­sti­ger Behin­de­rung“, so Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger nach der Ver­kün­dung durch das Orga­ni­sa­ti­ons­ko­mi­tee am heu­ti­gen Mitt­woch. Im Zuge ihres Gast­auf­ent­hal­tes in Bay­reuth wird den Ath­le­tin­nen und Ath­le­ten ein abwechs­lungs­rei­ches, kul­tu­rel­les und sport­li­ches Pro­gramm ange­bo­ten. Bay­reuth kann den Ath­le­ten durch sei­ne moder­nen Wett­kampf­stät­ten sport­lich sehr vie­le Mög­lich­kei­ten bieten.

Gesell­schaft­li­che Teil­ha­be durch Sport

Seit vie­len Jah­ren arbei­tet Bay­reuth erfolg­reich an einer gemein­sa­men, viel­fäl­ti­gen, gleich­be­rech­ti­gen Gesell­schaft. Die Ziel­set­zun­gen die­ser inklu­si­ven Stadt­ent­wick­lungs­po­li­tik fin­den sich im Akti­ons­plan Inklu­si­on wie­der, für des­sen Umset­zung seit 2019 die Fach­stel­le Inklu­si­on zustän­dig ist. Einer der Schwer­punk­te des Akti­ons­plans ist der The­men­be­reich Sport, Kul­tur und Frei­zeit. „Die Teil­nah­me am Host Town-Pro­gramm unter­stützt unse­re Bemü­hun­gen um mehr Sen­si­bi­li­sie­rung für die Belan­ge behin­der­ter Men­schen, um mehr inklu­si­ve Sport­an­ge­bo­te und bes­se­re Netz­werk­ar­beit. Sie hilft uns dabei, bestehen­de Pro­jek­te stär­ker ins Ram­pen­licht der öffent­li­chen Wahr­neh­mung zu brin­gen und nach­hal­tig die Umset­zung inklu­si­ver Struk­tu­ren wei­ter aus­zu­bau­en sowie zu stär­ken. Vie­le Mit­bür­ge­rin­nen und Mit­bür­ger ken­nen Spe­cial Olym­pics noch nicht. Durch die Teil­nah­me als Host Town wol­len wir sie ver­stärkt für das The­ma Inklu­si­on sen­si­bi­li­sie­ren“, so Ebers­ber­ger abschließend.