Auf­grund einer Ände­rung der baye­ri­schen Infek­ti­ons­schutz­ver­ord­nung darf das ETA Hoff­mann Thea­ter ab dem 27.01. wie­der mehr Zuschauer*innen bei sei­nen Ver­an­stal­tun­gen begrü­ßen. Die neu­en Regeln las­sen eine Aus­la­stung von 50% der maxi­ma­len Platz­ka­pa­zi­tät zu. Bis­lang lag die­se Gren­ze bei 25%. Inten­dan­tin Sibyl­le Broll-Pape freut sich über die Ände­rung: „End­lich kön­nen wir der gro­ßen Nach­fra­ge für unse­re Ver­an­stal­tun­gen bes­ser nach­kom­men. Die 2G plus Rege­lung, FFP2-Mas­ken­pflicht und Abstän­de bie­ten gleich­zei­tig unse­rem Publi­kum den größt­mög­li­chen Schutz. Des­we­gen hal­te ich die 50%-Regel für einen guten Kom­pro­miss in die­ser wei­ter­hin her­aus­for­dern­den Zeit.“ Die zusätz­li­chen Kar­ten­kon­tin­gen­te gehen ab dem 26. Janu­ar in den frei­en Ver­kauf. Kar­ten für alle Vor­stel­lun­gen gibt es an der Thea­ter­kas­se oder im Web­shop auf www​.thea​ter​.bam​berg​.de.