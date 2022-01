Bam­berg – Am Sams­tag, 12.02.2022, 20:30 Uhr, fin­det in der Kul­tur­fa­brik KUFA ein Kon­zert mit „Afri­can Beat Stars“ statt – der Live-Act mit Tanzgarantie!

Groo­ven­der Rum­ba-Rock wech­selt sich mit stim­mungs­vol­len Bal­la­den ab. Der mehr­stim­mi­ge Gesang in Linga­la, Sua­he­li, Fran­zö­sisch und Por­tu­gie­sisch erzählt vom All­tag und der Lie­be im Kon­go und Angola.

Ein Kon­zert der Afri­can Beat Stars ver­spricht Lebens­freu­de pur und good Vibra­ti­ons, ganz nach ihrem Mot­to: Come tog­e­ther as One!

Kar­ten im Vor­ver­kauf gibt es unter www​.bvd​-ticket​.de.

Infos gibt es auch auf www​.kufa​-bam​berg​.de.