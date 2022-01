Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

BAM­BERG. Meh­re­re Male soll ein Marok­ka­ner Sonn­tag­abend eine obdach­lo­se Frau in der Nähe des Neu­en Rat­hau­ses belä­stigt haben. Der Vor­wurf lau­tet, er habe die 47-Jäh­ri­ge in einem Bank­ge­bäu­de bedrängt und ver­sucht, sie zu ver­ge­wal­ti­gen. Durch ihre Gegen­wehr sowie das schnel­le Ein­grei­fen von Zeu­gen und Poli­zei­be­am­ten konn­te Schlim­me­res ver­hin­dert wer­den. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft.

Zunächst tra­fen der 28-jäh­ri­ge aus Marok­ko stam­men­de Asyl­be­wer­ber und die fran­zö­si­sche Frau gegen 20 Uhr auf­ein­an­der. Im Bereich des Maxi­mi­li­ans­plat­zes soll er die Obdach­lo­se sexu­ell belä­stigt, als sie sich mit Wor­ten wehr­te jedoch von ihr abge­las­sen haben. Eine hal­be Stun­de spä­ter betrat die Frau ein Bank­ge­bäu­de in der Haupt­wach­stra­ße und such­te dort Schutz vor der Käl­te. Der Beschul­dig­te folg­te ihr in die Bank. Dort soll er sie, dies­mal jedoch unter Gewalt­an­wen­dung, auf den Boden gedrückt und ver­sucht haben, sie zu ent­klei­den. Auf­grund ihrer Hil­fe­ru­fe wur­den Pas­san­ten auf das Gesche­hen auf­merk­sam, die den Not­ruf wähl­ten. Die hin­zu­ge­eil­ten Poli­zi­sten aus Bam­berg unter­ban­den den noch andau­ern­den Über­griff und nah­men den Marok­ka­ner vor­läu­fig fest. Die ange­grif­fe­ne Frau erlitt leich­te­re Kratzverletzungen.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg über­nahm die wei­te­ren Ermitt­lun­gen in enger Abstim­mung mit der Staats­an­walt­schaft Bam­berg. Da der Ver­dacht bestand, dass der Tat­ver­däch­ti­ge alko­ho­li­siert war, ver­an­lass­ten sie eine Blut­ent­nah­me. Tags dar­auf wur­de der 28-Jäh­ri­ge dem Ermitt­lungs­rich­ter am Amts­ge­richt Bam­berg vor­ge­führt. Die­ser erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg einen Unter­su­chungs­haft­be­fehl. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg bit­tet um Hin­wei­se von Zeu­gen des Über­griffs, ins­be­son­de­re von einem Pär­chen, das sich gegen 20 Uhr im Vor­raum der Bank befand. Der anwe­sen­de Mann wirk­te zu die­ser Zeit bereits ver­bal auf den spä­te­ren Tat­ver­däch­ti­gen ein und unter­stütz­te die Obdach­lo­se bei einem ersten uner­wünsch­ten Kon­takt­ver­such durch den Marok­ka­ner. Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 entgegen.