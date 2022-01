Neu­dros­sen­feld, LKR. Kulm­bach. Schein­bar von Über­mut geplagt ver­gin­gen sich in der Nacht zum Mon­tag bis­lang Unbe­kann­te in meh­re­ren Stra­ßen am Eigen­tum anderer.

Gegen 01:00 Uhr hör­te eine Anwoh­ne­rin in der Stra­ße „Schloß­platz“ ein klop­fen an ihrem Fen­ster. Im Anschluss konn­te sie eine männ­li­che Per­son weg­lau­fen sehen. Kur­ze Zeit spä­ter wur­de die Fen­ster­schei­be eines histo­ri­schen Fen­sters am Gebäu­de mit­tels einem rohen Ei beschä­digt. Der Scha­den wird auf 1500 Euro geschätzt.

In der Stra­ße „Am Son­nen­hang“ wur­de in der­sel­ben Nacht der Außen­spie­gel von einem am Fahr­bahn­rand gepark­ten Pkw abge­ris­sen. Gegen 00:30 Uhr hat­te auch hier ein Anwoh­ner eine Grup­pe Jugend­li­cher festgestellt.

Die Poli­zei Kulm­bach hat in bei­den Fäl­len die Ermitt­lun­gen wegen Sach­be­schä­di­gung auf­ge­nom­men und bit­tet in die­sem Zusam­men­hang um Hin­wei­se aus der Bevölkerung:

Wem sind im Tat­zeit­raum vom 24.01.2022 ca. 00:00 Uhr bis 24.01.2022 ca. 12:00 Uhr im Bereich der bei­den Stra­ßen „Schloß­platz“ und „ Am Son­nen­hang“ in Neu­dros­sen­feld ver­däch­ti­ge Per­so­nen aufgefallen?

Wer kann Hin­wei­se auf den oder die bis­lang unbe­kann­ten Täter geben?

Gibt es noch wei­te­re Geschädigte?

Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kulm­bach unter der Tele­fon­num­mer 09221/6090 entgegen.