Die Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Gabi Schmidt (Freie Wäh­ler) bie­tet am Mon­tag, 31. Janu­ar, ab 11 Uhr eine Bür­ger­sprech­stun­de an. Da wegen der aktu­el­len Coro­na-Situa­ti­on per­sön­li­che Tref­fen nicht mög­lich sind, fin­det die Sprech­stun­de tele­fo­nisch statt. Anmel­dung unter Tele­fon (09163) 9972063 oder per Mail an abgeordnetenbuero.​schmidt@​fw-​landtag.​de.

