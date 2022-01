Am ver­gan­ge­ne Sams­tag­abend stand für die Vol­ley­bal­ler des SC Mem­mels­dorf die Par­tie „Zwei­ter gegen Drit­ter“ in der Bay­ern­li­ga Nord an. In einem umkämpf­ten Spiel setz­ten sich die Ober­fran­ken mit 3:1 durch und blei­ben mit 13 Punk­ten aus 5 gespiel­ten Par­tien in Schlag­di­stanz zum TSV Röt­tin­gen. (15 Punk­te aus 6 Spielen).

Der Geg­ner aus dem unter­frän­ki­schen Röt­tin­gen zeig­te sich schon im Vor­feld die­ser rich­tungs­wei­sen­den Par­tie hoch moti­viert und über­aus spiel­stark. Meh­re­re Vor­be­rei­tungs­spie­le des Geg­ners nach Weih­nach­ten und auch die zurück­lie­gen­de Par­tie aus dem Spiel­be­trieb zeig­ten den Mem­mels­dor­fern auf, welch spiel­star­ke Mann­schaft an die­sem Abend auf der ande­ren Netz­sei­te auf­schla­gen wird.

Die Zuschau­er in der See­hof­hal­le wur­den an die­sem Abend in kei­ner Sekun­de enttäuscht.

Mit einen Spiel­stand von 3:1 besieg­ten die Mem­mels­dor­fer den TSV Röt­tin­gen in knapp zwei Stun­den Spiel­zeit. Mit Spiel­stän­den von 25:19; 21:25; 25:23 und 25:19 war in allen Durch­gän­gen höchst ansehn­li­cher Vol­ley­ball­sport für die inter­es­sier­ten Zuschau­er zu bestaunen.

Von Beginn an drück­ten die Spie­ler um Kapi­tän Tobi­as Wer­ner dem Spiel ihren Stem­pel auf.

Adri­an Lam­ber­ti und Niklas Wer­ner im Mit­tel­block zeig­ten von Beginn an, wer an die­sem Abend die bekannt­li­che Luft­ho­heit am Netz behal­ten soll. Zahl­rei­che Blocks, aber auch ansehn­lich her­aus­ge­spiel­te Angriffs­schlä­ge der bei­den lie­ßen den Geg­ner schier verzweifeln.

Niklas Wer­ner wur­de im Anschluss vom Röt­tin­ger Trai­ner auch fol­ge­rich­tig zum wert­voll­sten Spie­ler der Mem­mels­dor­fer auserkoren.

Eine ver­läss­li­che Annah­me um Libe­ro Marek Sta­rost führ­te im gesam­ten Ver­lauf der Par­tie wie­der­holt zu Angriffs­ak­tio­nen gegen einen ein­zel­nen Block­spie­ler. Die­se Mög­lich­kei­ten lie­ßen sich die Außen­an­grei­fer Steen Hickethi­er und Ste­fan Kolb wie auch Micha­el Wer­ner über Dia­go­nal nicht ent­ge­hen und punk­te­ten spek­ta­ku­lär mit har­ten Angriffs­schlä­gen direkt ins geg­ne­ri­sche Feld. Die Pre­miè­re des Libe­ro­du­os aus Juri Hen­nig als Abwehr­li­be­ro und Marek Sta­rost in der Annah­me gelang an die­sem Abend her­vor­ra­gend. Unter den Augen sei­ner zahl­reich erschie­nen Fans gab Juri Hen­nig sein Debüt für den SCM.

Ein wei­te­res Qua­li­täts­merk­mal der Mem­mels­dor­fer Aus­wahl war an die­sem Abend der breit aus­ge­stell­te Spie­ler­ka­der. Prä­zi­se Wech­sel von Trai­ner Manu­el Wolz zeig­ten stets direk­ten Erfolg. Allen vor­an Micha­el Iva­nov. In Satz eins als Auf­schlag­jo­ker mit einem direkt Ass erfolg­reich, zeig­te er in Satz 3 und 4 sei­ne Qua­li­tä­ten auf der Diagonalposition.

Nun gilt der Blick dem kom­men­de Wochen­en­de mit den Par­tien beim benach­bar­ten VC Elt­mann II (Sams­tag) und dem TSV Leng­feld am Sonntag.

Der Schwung und die erlang­ten Qua­li­tä­ten aus den ver­gan­ge­nen Trai­nings­wo­chen soll in die­sen Par­tien wei­ter gefe­stigt wer­den, um den Angriff auf die Tabel­len­spit­ze fortzuführen