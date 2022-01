Gemein­sa­mer Kata­stro­phen­stab regi­striert mit 1811 Neu­in­fek­tio­nen pro Woche neu­en Höchst­stand in der Pandemie

Mit 1811 Neu­in­fek­tio­nen pro Woche mel­de­te der Fach­be­reich Gesund­heits­we­sen beim Land­rats­amt Bam­berg dem gemein­sa­men Kata­stro­phen­stab von Stadt und Land­kreis Bam­berg unter der Lei­tung von Land­rat Johann Kalb und Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke am Diens­tag einen neu­en Höchst­wert seit Pan­de­mie­be­ginn. Die­se Ent­wick­lung spie­gelt sich in den Inzi­denz­wer­ten, bis­her jedoch nicht in den Kli­ni­ken wider. Dort sind der­zeit 14 Pati­en­ten mit Coro­na in Behand­lung, sechs hier­von intensiv.

In der zwei­ten Febru­ar­hälf­te wird auch dem Impf­zen­trum Bam­berg der Pro­te­in­impf­stoff von Nova­vax zur Ver­fü­gung ste­hen. Die­ser soll zunächst für die­je­ni­gen noch nicht geimpf­ten Per­so­nen ein­ge­setzt wer­den, die in Ein­rich­tun­gen beschäf­tigt sind, für die ab Mit­te März eine Impf­pflicht gilt. Dort wird in den näch­sten Tagen erho­ben, wer sich noch mit dem Pro­te­in­impf­stoff imp­fen las­sen möchte.