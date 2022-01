Das Kul­tur­amt der Stadt Erlan­gen „Kul­tur­punkt Bruck“ lädt im Febru­ar 2022 zu fol­gen­den Veranstaltungen:

Café „MalAn­ders“

Im Saal des Kul­tur­punkt Bruck (Frö­bel­stra­ße 6) ist am 8. Febru­ar 2022 die näch­ste Gele­gen­heit, zwi­schen 14 und 17 Uhr wie­der die ver­schie­de­nen haus­ge­mach­ten Kuchen und Snacks des Café MalAn­ders aus­zu­pro­bie­ren und zu genie­ßen. Im soge­nann­ten soli­da­ri­schen Café erfolgt die „Zah­lung“ auf Spen­den­ba­sis nach eige­ner Ein­schät­zung. Im Win­ter wer­den ein­mal monat­lich am jeweils zwei­ten Diens­tag die Türen geöff­net. Infor­ma­tio­nen unter Tel. 0 91 31 / 86 35 85 oder kulturpunkt@​stadt.​erlangen.​de

Bera­tungs­an­ge­bot im Kul­tur­punkt Bruck

Am Diens­tag, den 8. Febru­ar 2022 gibt es um 14:30 Uhr im Kul­tur­punkt Bruck, Frö­bel­stra­ße 6 wie­der die Mög­lich­keit, das kosten­freie Bera­tungs­an­ge­bot „Wis­sens­wer­tes rund um den Besuch beim Rechts­an­walt“ wahr­zu­neh­men. Rechts­an­wäl­tin Frau Lie­big-Mara gibt in einem ca. zwan­zig­mi­nü­ti­gen per­sön­li­chen Gespräch jede Men­ge wert­vol­le Infos rund um den Besuch beim Anwalt. So kann zum Bei­spiel über ent­ste­hen­de Kosten Aus­kunft gege­ben wer­den oder auch dar­über, wie ein infor­ma­ti­ves Gespräch über mög­li­che recht­li­che Vor­ge­hens­wei­sen bei Pro­ble­men in Fami­lie, Ehe und dem pri­va­ten Lebens­be­reich aus­se­hen kann. Anmel­dung und Info ab sofort unter Tele­fon 0 91 31 / 9 75 90 20 oder per E‑Mail über: kontakt@​kanzlei-​liebig.​de.

Som­mer in der Antarktis

Im näch­sten Mul­ti­vi­si­ons­vor­trag am Don­ners­tag, den 10. Febru­ar 2022 im Kul­tur­punkt Bruck (Frö­bel­stra­ße 6) wird von Rei­ner Ehlers ab 19:00 Uhr der Som­mer in der Ant­ark­tis im Rah­men des Fern­weh-Forums vorgestellt.

Erst 1818 wur­de die­ser Kon­ti­nent ent­deckt. Eine Rei­se in die Ant­ark­tis hat immer noch Expe­di­ti­ons­cha­rak­ter. Mit dem Expe­di­ti­ons­schiff der Hur­tig­ru­ten ging es in den Gari­bal­di-Fjord, den Bea­gle­ka­nal und nach­Pu­er­to Wil­liams, die süd­lich­ste Stadt Ame­ri­kas; Kap Hoorn und die Dra­ke-Pas­sa­ge, die South Shet­land Islands und schließ­lich die ant­ark­ti­sche Halb­in­sel. Es folg­te eine Woche in die­ser Eis­welt – unter­wegs mit Ten­der­boo­ten, Schnee­schu­hen oder Kajaks. Der Rück­weg führ­te über die Falk­land­in­seln mit ihrer beein­drucken­den Tier­welt, durch die Magel­lan­stra­ße und ende­te in Pun­ta Are­nas. Die Kosten betra­gen 4 € / ermä­ßigt 3 €. Eine Anmel­dung ist wegen Coro­na unter Tel. 09131 / 86 35 85 oder kulturpunkt@​stadt.​erlangen.​de erforderlich.

Raus aus der Stress-Ess-Falle

Im Kul­tur­punkt Bruck (Frö­bel­stra­ße 6) fin­det am Sams­tag, 19. Febru­ar 2022 ab 15:00 Uhr im Rah­men der Rei­he „Frei­zeit-Treff für Frau­en“ ein Vor­trag über Ernäh­rung und den oft damit ver­bun­de­nen Stress statt. Die Refe­ren­tin Michae­la Gesell (Ernäh­rungs­coach IHK & Stress­ma­nage­ment-Trai­ne­rin) beant­wor­tet vie­le Fra­gen, wie: Kann unse­re Ernäh­rung Stress begün­sti­gen oder ihm wirk­sam begeg­nen? War­um haben wir gera­de in Stress­pha­sen Heiß­hun­ger auf fett, süß oder sal­zig? Wie gehen wir mit den typi­schen Ess­fal­len um? Tipps zum Ein­kauf und ein­fa­che, lecke­re Rezept­vor­schlä­ge run­den den Kurs ab. Die Kosten betra­gen 4 € / ermä­ßigt 3 €. Eine Anmel­dung ist wegen Coro­na unter Tel. 09131 / 86 35 85 oder kulturpunkt@​stadt.​erlangen.​de erforderlich.

Stan­dard­tanz-Übungs­abend im Kul­tur­punkt Bruck

Am Sams­tag, 19. Febru­ar 2022 wird unser „Tanz­abend-DJ“ Tor­sten ab 20:00 Uhr Stan­dard­tanz-Musik auf­le­gen! Die kosten­frei­en Übungs­aben­de fin­den jeweils unter Coro­na-gerech­ten Bedin­gun­gen im Saal des Kul­tur­punkt Bruck (Frö­bel­stra­ße 6) statt. Aller­dings ist dafür zwin­gend eine Anmel­dung (bis 2 Tage vor­her) erforderlich!

Paar­wei­se Anmel­dung und Infor­ma­tio­nen unter Tel. 0 91 31 / 86 35 85 oder kulturpunkt@​stadt.​erlangen.​de

Inter­na­tio­na­le Küche von SURABHI

Die deutsch-indi­sche Grup­pe de­monstriert am Mitt­woch, 23. Febru­ar 2022 ab 18:00 Uhr im Kul­tur­punkt Bruck die Zube­rei­tung inter­na­tio­na­ler Gerich­te aus asia­ti­schen, west­li­chen und fern­öst­li­chen Län­dern. Die­se wer­den danach gemein­sam ver­ko­stet. Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung (Kosten 8 €) bei Uma Rag­ha­van, Tel. 0 91 31 / 4 02 21 33 oder über surabhi.​erlangen@​gmail.​com