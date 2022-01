Am Sonn­tag, 30. Janu­ar, fin­det um 17 Uhr ein Kon­zert im Richard-Wag­ner-Saal der städ­ti­schen Musik­schu­le, Bran­den­bur­ger Stra­ße 15, Bay­reuth, statt. Es spie­len Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Musik­schu­le, die sich auf den Wett­be­werb „Jugend musi­ziert“ vor­be­rei­ten. Ver­tre­ten sind sowohl Ensem­bles (Duo: Kla­vier und ein Holz­blas­in­stru­ment, Har­fen-Duo), als auch Solo­wer­tun­gen (Streich­in­stru­men­te und Schlag­zeug). Da nur eine begrenz­te Anzahl an Plät­zen vor­han­den ist, ist der Ein­lass nur nach vor­he­ri­ger Anmel­dung (www​.musik​schu​le​.bay​reuth​.de) mög­lich. Es gilt 2G-plus, Ein­tritt haben also nur Per­so­nen, die nach­weis­lich voll­stän­dig geimpft oder gene­sen sowie nega­tiv gete­stet sind.