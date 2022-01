Kindergartenanbau in Seigendorf ist bezugsfertig

Eine gro­ße Par­ty gab es lei­der nicht, aber den­noch konn­te der brand­neue Anbau der Kin­der­ta­ges­stät­te „Zau­ber­land“ in Sei­gen­dorf in die­ser Woche offi­zi­ell in Betrieb genom­men wer­den. Die Lei­te­rin Dag­mar Müt­zel führ­te Bür­ger­mei­ster Klaus Homann und Bau­amts­chef Ste­fan End­res durch die neu­en Räu­me, in denen schon die ersten Kin­der zum Mit­tag­essen bereit saßen. Archi­tekt Basti­an Gär­ber vom Büro Pap­ti­stel­la erläu­ter­te die Bau­maß­nah­men der letz­ten Mona­te, die es zukünf­tig ermög­li­chen, bis zu 74 Kin­der zu betreu­en. In den Anbau ist der neue Haupt­ein­gang inte­griert, der zum Alt­bau führt, aber auch über einen Spiel­flur die neu­en Räu­me für die bei­den Krip­pen­grup­pen, den Wickel- und Schlaf­raum und den gro­ßen Spei­se­raum erschließt. Auch ein Auf­ent­halts­raum für Eltern ist dabei. Alle Räu­me sind hell, kind­ge­recht ein­ge­rich­tet und sehr groß­zü­gig. Die neu gestal­te­te Außen­an­la­ge erlaubt den bei­den Krip­pen­grup­pen einen schnel­len Zugang ins Freie zum Spie­len und Entdecken.