Bay­reuth – Es war alles ange­rich­tet, für eine wür­di­ge Fei­er für die 371 Jung­mei­ste­rin­nen und Jung­mei­ster, die 2020/2021 an der Hand­werks­kam­mer (HWK) für Ober­fran­ken ihren Mei­ster­ti­tel erwor­ben haben. Doch Coro­na-bedingt kam es anders. Die gro­ße Fei­er muss­te kurz­fri­stig abge­sagt wer­den. Die Kam­mer aber hat­te für die­sen Fall einen Plan B vor­be­rei­tet und hat­te für jede Mei­ste­rin und jeden Mei­ster ein eige­nes Mei­ster­pa­ket gepackt, das neben dem Mei­ster­brief noch ein paar kuli­na­ri­sche Spe­zia­li­tä­ten aus Ober­fran­ken und eine per­sön­li­che „Mei­ster­aus­stat­tung“ enthielt.

Wäh­rend die mei­sten Pake­te per Post ver­schickt wur­den, haben Vor­stand und Geschäfts­füh­rung der HWK den neun besten Prü­fungs­ab­sol­ven­ten aus Ober­fran­ken, die ihre Mei­ster­schu­len mit her­vor­ra­gen­den oder beson­ders guten Lei­stun­gen absol­viert hat­ten, ihre Mei­ster­pa­ke­te per­sön­lich überbracht.

„Schließ­lich sind die­se Jung­mei­ste­rin­nen und Jung­mei­ster unse­re abso­lu­ten Aus­hän­ge­schil­der. Sym­bo­lisch für alle Mei­ster­schul-Absol­ven­ten, woll­ten wir mit die­sen per­sön­li­chen Über­ga­ben unse­re Wert­schät­zung für deren Lei­stun­gen aus­drücken“, erklärt Prä­si­dent Mat­thi­as Graß­mann die Glück­wunsch­ak­ti­on. „Wir sind stolz dar­auf, solch enga­gier­te und lei­stungs­star­ke Hand­wer­ke­rin­nen und Hand­wer­ker in unse­ren Rei­hen zu haben!“

Details zum Wer­de­gang und den Zie­len der erfolg­rei­chen Absol­ven­ten aus dem Raum Bay­reuth: Lara Mül­ler (Foto­gra­fen­mei­ste­rin), Bam­berg Foto­gra­fie und Gestal­tung lag ihr schon immer am Her­zen. Für Lara Mül­ler war es daher nach dem Abitur klar, dass sie sich für eine Aus­bil­dung zur Foto­gra­fin ent­schei­det, als Alter­na­ti­ve zum Stu­di­um. Den Beschluss hat sie nie bereut, für Ihre guten Lei­stun­gen wäh­rend der Aus­bil­dung im Stadt­ar­chiv in Bam­berg erhielt sie sogar ein Sti­pen­di­um. „Dies war dann gleich­zei­tig mein Ansporn, die Mei­ster­schu­le zu besu­chen und mich auf die­sem Weg wei­ter zu qua­li­fi­zie­ren“, sagt die 25- jäh­ri­ge Jung­mei­ste­rin. „Ich bin froh, dass ich mich für den Berufs­weg ent­schie­den habe, den ich für mich am geeig­net­sten hielt.“ Klar ist für Lara Mül­ler auch, wie es wei­ter­ge­hen soll. Sie hat mitt­ler­wei­le den Arbeit­ge­ber gewech­selt und arbei­tet neben­be­ruf­lich schon selbst­stän­dig und als Assi­stenz bei einem Foto­gra­fen. Ein­fach, um noch wei­te­re Erfah­run­gen in ihrem Traum­be­ruf zu sam­meln. Mit­tel­fri­stig sieht sie sich aber schon in ihrem eige­nen Foto­stu­dio. Auf jeden Fall freu­te Sie sich rie­sig über den Besuch von HWK-Prä­si­dent Mat­thi­as Graß­mann, der ihr das Mei­ster­pa­ket überreichte.