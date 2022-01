2.000 €-Spen­de sichert zwei Plät­ze in der Haus­auf­ga­ben­be­treu­ung des Diakonie-Familientreffs

„Fran­ken HEL­FEN Fran­ken“ e.V. wird Pate in der Löwen­zahn-Haus­auf­ga­ben­be­glei­tung, die die Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim gemein­sam mit der Evang. Erlö­ser­kir­che im Bam­ber­ger Fami­li­en­treff im Stadt­teil­zen­trum Löwen­zahn orga­ni­siert. Mit 2.000 Euro ermög­licht der Spen­den­ver­ein der Medi­en­grup­pe Ober­fran­ken (mgo), dass zwei Kin­der ein Jahr lang kosten­frei das Ange­bot in der Katz­hei­mer­stra­ße nut­zen kön­nen. Es sind vor allem Fami­li­en mit Migra­ti­ons­hin­ter­grund, die den Fami­li­en­treff besu­chen und froh sind, dass die Kin­der hier auch in Sachen Bil­dung von Fami­li­en­treff-Lei­te­rin The­re­sa Banz­haf und ihrem ehren­amt­li­chen Team gut beglei­tet wer­den. Jes­si­ca Nickel, Vor­stands­mit­glied von „Fran­ken HEL­FEN Fran­ken“, über­brach­te die Spen­de und nahm sich Zeit, sich von The­re­sa Banz­haf und dem zustän­di­gen Abtei­lungs­lei­ter bei der Dia­ko­nie, Fred Schä­fer, den Fami­li­en­treff zei­gen zu lassen.

„Die Nach­fra­ge nach der Haus­auf­ga­ben­be­treu­ung ist so groß, dass wir jetzt das Ange­bot sogar um einen wei­te­ren Nach­mit­tag auf vier Tage die Woche erwei­tert haben“, berich­te­te die Fami­li­en­treff-Lei­te­rin dem Gast. Und nicht nur die Eltern hät­ten sich dar­über gefreut: „Die Kin­der kom­men wirk­lich ger­ne in den Löwen­zahn. Sie mer­ken, dass sie hier gut unter­stützt wer­den, aber auch ihre Freun­de tref­fen, krea­tiv sein kön­nen und Spaß haben.“ Sie bedank­te sich gemein­sam mit Fred Schä­fer herz­lich bei Jes­si­ca Nickel für die Unter­stüt­zung durch den Spen­den­ver­ein der mgo.

Seit eini­gen Jah­ren sichert der Fami­li­en­treff im Stadt­teil­zen­trum Löwen­zahn die Finan­zie­rung der Haus­auf­ga­ben­be­glei­tung mit einem Paten­schafts­mo­dell und kann dadurch sicher stel­len, dass die­se für die Kin­der kosten­frei ist. Die Haus­auf­ga­ben­be­glei­tung fin­det vier­mal pro Woche jeweils zwei Stun­den statt. Zusätz­lich wer­den die Kin­der in wei­te­ren Ein­zel­kon­tak­ten geför­dert, beson­ders im sprach­li­chen Bereich. Je nach Fähig­kei­ten der Ehren­amt­li­chen fin­den z.B. Vor­le­sen, Thea­ter­spie­len, Medi­en­er­zie­hung etc. statt.

Über „Fran­ken HEL­FEN Franken“

Die Medi­en­grup­pe Ober­fran­ken (mgo) erreicht über ihre loka­len Zei­tun­gen, wie bei­spiels­wei­se den Frän­ki­schen Tag, sowie digi­ta­le Infor­ma­ti­ons- und Ser­vice-Por­ta­le jeden Tag rund 600.000 Men­schen. Außer­dem ist die mgo mit Toch­ter­fir­men wie mgo360, mgo Fach­ver­la­ge oder mgo Digi­tal Ven­tures als Mul­ti­me­dia­un­ter­neh­men breit auf­ge­stellt. Die­se Viel­falt nutzt die Unter­neh­mens­grup­pe, um mit dem Spen­den­ver­ein „Fran­ken HEL­FEN Fran­ken“ seit 2009 Hilfs­be­dürf­ti­ge in ganz Fran­ken zu unter­stüt­zen. Alle Spen­den gehen zu 100 Pro­zent an in Not gera­te­ne Men­schen oder gemein­nüt­zi­ge Orga­ni­sa­tio­nen und Pro­jek­te in der Regi­on. Die Ver­wal­tungs­ko­sten über­nimmt die mgo. Ins­ge­samt wur­den seit der Grün­dung 2009 deut­lich über eine hal­be Mil­li­on Euro von Fran­ken HEL­FEN Fran­ken ver­ge­ben. Spen­den­kon­to: Medi­en­grup­pe Ober­fran­ken – Fran­ken HEL­FEN Fran­ken e.V. Spar­kas­se Bam­berg IBAN DE 62 7705 0000 0302 1945 01 BIC BYLADEM1SKB