Die drei vor der Win­ter­pau­se aus­ge­fal­le­nen Spie­le des FC Ein­tracht Bam­berg in der Fuß­ball Bay­ern­li­ga Nord wur­den jetzt neu ange­setzt. Dem­nach erwar­tet der Tabel­len­zwei­te am Sams­tag, 26. Febru­ar, um 14:00 Uhr zum Start in die Rest­rück­run­de den TSV Abtswind. Das nach anste­hen­de Spiel bei der SpVgg Bay­ern Hof wird am Mitt­woch, 6. April, um 18:00 Uhr aus­ge­tra­gen. Die Par­tie beim TSV Groß­bar­dorf kommt am Mon­tag, 18. April, um 14:00 Uhr zur Austragung.