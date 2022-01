Die Kran­ken­haus­lei­tung des Wald­kran­ken­hau­ses konn­te in die­sen Tagen ihr neue­stes Mit­glied begrü­ßen. San­dra Kok-Kai­ser hat im Janu­ar 2022 die Stell­ver­tre­tung von Pfle­ge­di­rek­tor Tho­mas Pau­le übernommen.

„Ich freue mich auf die Zusam­men­ar­beit mit San­dra Kok-Kai­ser. Mit ihr habe ich eine erfah­re­ne Kol­le­gin an mei­ner Sei­te und wir wer­den gemein­sam mit unse­ren rund 450 Mitarbeiter*innen die Pfle­ge im Wald­kran­ken­haus auf gewohnt hohem Niveau wei­ter­ent­wickeln“, so Pfle­ge­di­rek­tor Tho­mas Pau­le bei ihrem Amtsantritt.

Über 20 Jah­re Erfahrung

San­dra Kok-Kai­ser hat ihre beruf­li­che Kar­rie­re 1998 im Wald­kran­ken­haus begon­nen. Sie hat dort ihre Aus­bil­dung zur Kran­ken­schwe­ster absol­viert. Wei­te­re Ein­sät­ze in Regens­burg, Peg­nitz und Nürn­berg folg­ten, ehe sie nach über 20 Jah­ren an ihre alte Wir­kungs­stät­te nach Erlan­gen „zurück­kehrt“. Frau Kok-Kai­ser hat die Fach­wei­ter­bil­dung Inten­siv- & Anäs­the­sie­pfle­ge absol­viert, über sechs Jah­re eine inter­dis­zi­pli­nä­re Inten­siv­sta­ti­on gelei­tet und war zuletzt als Bereichs­lei­tung Inten­siv- und Anäs­the­sie­pfle­ge sowie als kom­mis­sa­ri­sche Pfle­ge­dienst­lei­tung in einer Nürn­ber­ger Kli­nik tätig.

„Ohne pro­fes­sio­nel­le Pfle­ge geht in unse­rem Gesund­heits­sy­stem gar nichts“, davon ist Kok-Kai­ser über­zeugt. „Neben höch­ster fach­li­cher Qua­li­fi­ka­ti­on hat die mensch­li­che Zuwen­dung zu unse­ren Pati­en­ten im Wald­kran­ken­haus eine ganz beson­de­re Bedeu­tung. Dazu wer­de ich mei­nen Bei­trag lei­sten und die Pfle­gen­den im Wald­kran­ken­haus best­mög­lich unter­stüt­zen.“ Damit sie alle Mitarbeiter*innen des Wald­kran­ken­hau­ses in Pan­de­mie­zei­ten gleich ken­nen­ler­nen konn­ten, hat sie sich auch in einem Video vorgestellt:

Vor­gän­ger Gün­ter Belz­ner aus der Pfle­ge­di­rek­ti­on ausgeschieden

Der lang­jäh­ri­ge Pfle­ge­di­rek­tor Gün­ter Belz­ner hat sich auf eige­nen Wunsch 2021 von sei­ner Funk­ti­on ver­ab­schie­det, steht aber dem Wald­kran­ken­haus wei­ter­hin als Bereichs­lei­ter in der Pfle­ge zur Ver­fü­gung. Tho­mas Pau­le, lang­jäh­ri­ger stellv. Pfle­ge­di­rek­tor im Wald­kran­ken­haus, wur­de im Sep­tem­ber 2021 von Geschäfts­füh­rer Dr. Car­sten Haeckel als neu­er Pfle­ge­di­rek­tor benannt.