Bereits vor knapp zwei Wochen erbeu­te­ten bis­lang unbe­kann­te Die­be den Schlüs­sel­bund eines 84-jäh­ri­gen Cobur­gers. Am Wochen­en­de bemerk­te die­ser schließ­lich, dass aus sei­ner Woh­nung Schmuck im Wert von meh­re­ren Tau­send Euro fehl­te. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Am 13.01.2022, gegen 11 Uhr, ließ der Seni­or sei­nen Schlüs­sel­bund aus Unacht­sam­keit an einer Tür in der Metz­ger­gas­se stecken. Als ihm das Miss­ge­schick auf­fiel, fehl­te von die­sem jedoch bereits jede Spur. Der Mann mel­de­te den Dieb­stahl bei der Poli­zei, die Schlüs­sel blie­ben aller­dings verschwunden.

Am ver­gan­ge­nen Sams­tag, gegen 10 Uhr vor­mit­tags, stell­te der 84-Jäh­ri­ge schließ­lich erschrocken fest, dass aus sei­ner Woh­nung in der Juden­gas­se meh­re­re Schmuck­ge­gen­stän­de, nament­lich Rin­ge, Hals­ket­ten und ein Arm­band, ver­schwun­den waren. Der Ver­dacht liegt nahe, dass die unbe­kann­ten Die­be des Schlüs­sel­bun­des die Gele­gen­heit nutz­ten, um sich mit die­sem Zutritt zur Woh­nung des Man­nes zu ver­schaf­fen und dort die Beu­te im Wert von meh­re­ren Tau­send Euro zu machen.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und bit­tet um Zeugenhinweise.

Wer ist auf den Dieb­stahl des Schlüs­sel­bun­des am Don­ners­tag, 13.01.2022, in der Metz­ger­gas­se auf­merk­sam geworden?

Wer hat ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Zeit­raum zwi­schen 13.01.2022 und 22.01.2022 im Bereich Judengasse/​Metzgergasse gesehen?

Wer kann Anga­ben zum Ver­bleib des gestoh­le­nen Schmucks machen?

Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg unter Tel. 09561/645–0 entgegen.