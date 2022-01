Ände­rung der 15. Bay­er. Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung zum 27. Januar



Die Omi­kron-Wel­le trifft Deutsch­land und Bay­ern nun mit vol­ler Wucht. Die Infek­ti­ons­zah­len stei­gen mas­siv an und errei­chen neue Höchst­stän­de. Gleich­zei­tig deu­ten die wis­sen­schaft­li­chen Erkennt­nis­se und Erfah­run­gen in ande­ren Län­dern dar­auf hin, dass schwe­re Erkran­kun­gen, Hospi­ta­li­sie­run­gen und Inten­siv­be­hand­lun­gen bei einer Infek­ti­on mit Omi­kron weni­ger häu­fig sind als bei der Del­ta-Vari­an­te. Die­ser Vor­teil könn­te aller­dings mög­li­cher­wei­se durch die schie­re Zahl der Infek­tio­nen wie­der zunich­te gemacht wer­den. In die­ser noch nicht abschlie­ßend kla­ren Situa­ti­on gilt es, den bewähr­ten Kurs der Vor­sicht und Umsicht fort­zu­set­zen und die Situa­ti­on in den Kran­ken­häu­sern wei­ter genau zu beobachten.

Maß­vol­le Anpas­sung ein­zel­ner Maß­nah­men im Rah­men des in ande­ren Län­dern gel­ten­den Schutzniveaus

Bay­ern hat sehr früh­zei­tig beson­ders ent­schlos­sen gehan­delt und Maß­nah­men getrof­fen, die über die in ande­ren Län­dern gel­ten­den Rege­lun­gen hin­aus­ge­hen (z.B. umfas­sen­de 2G plus-Berei­che, grund­sätz­li­che FFP2-Mas­ken­pflich­ten, Ver­bot von Zuschau­ern ins­be­son­de­re im Pro­fi­fuß­ball schon seit Anfang Dezem­ber). Hier kön­nen ein­zel­ne Anpas­sun­gen vor­ge­nom­men wer­den, die sich im Rah­men des auch in ande­ren Län­dern gel­ten­den Schutz­ni­veaus hal­ten. Vor die­sem Hin­ter­grund hat der Mini­ster­rat Fol­gen­des beschlossen:

Die 15. Bay­er. Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung (15. BayIfSMV) wird zum Don­ners­tag, den 27. Janu­ar 2022, in fol­gen­den Punk­ten angepasst: