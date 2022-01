Neu­er Ter­min der DIE FEI­STEN am Frei­tag, 25. Novem­ber 2022 – 20.00 Uhr. Ursprüng­lich geplant war der 28. Janu­ar 2022 im Kur- & Kon­gress-Cen­ter (Erken­brecht­al­lee 2, 91438 Bad Windsheim).

Die Fei­sten – das ist 2MannSongComedy vom Fei(n)sten! Das Duo ist unter ande­rem Trä­ger des deut­schen Klein­kunst­prei­ses und des Schwer­ter Klein­kunst­prei­ses und ver­spricht in sei­nem aktu­el­len Pro­gramm „das Fein­ste der fei­sten“ Unter­hal­tung der beson­de­ren Art. Erle­ben Sie die Fei­sten in Bad Winds­heim live auf der Büh­ne! „Spielt doch mal Dies, spielt doch mal Das. Was ist mit Fla­min­go Dolo­res, singt ihr auch das Gän­se­blüm­chen? Und „Du willst immer nur f…?“ Die Ant­wort lau­tet: „Ja, machen wir!“ Denn die bei­den Sän­ger und Mul­ti­in­stru­men­ta­li­sten C. und Rai­ner packen das Beste ihres umfang­rei­chen Reper­toires in ihre per­sön­li­chen TOP20.

Den Sprung in die fei­sten Charts haben aber auch ganz neue Songs wie der feucht­fröh­li­che „Jung­ge­sel­len­ab­schied“ oder die eupho­risch groo­ven­de „Döner­re­vo­lu­ti­on“ geschafft.

Mit stoi­scher Ruhe schip­pern die bei­den durch ein eska­lie­ren­des Publi­kum, das oft schon vor dem eigent­li­chen Ende des Songs vor Lachen zer­platzt ist. Des­halb, auf zum Fein­sten der fei­sten, wenn es heißt: Jetzt oder nie, ent­spann­te Eupho­rie! Wei­te­re Infos unter: www​.die​f​ei​sten​.de