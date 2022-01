Nürn­berg-Are­na – Erneu­te Ver­schie­bung not­wen­dig: Neue Ter­mi­ne für Peter Maf­fay Tour­nee im Som­mer 2022. Vor nun fast zwei Jah­ren kam für Peter Maf­fay das vor­zei­ti­ge Aus für sei­ne gro­ße Jubi­lä­ums­tour­nee, weil zwei Musi­ker durch Unfall und Krank­heit aus­ge­fal­len waren. Seit­dem ver­hin­dern die Aus­wir­kun­gen von COVID-19 alle Bemü­hun­gen, die aus­ver­kauf­te Tour­nee fort­zu­set­zen – nun lei­der auch Febru­ar und März 2022.

Peter Maf­fay bit­tet sei­ne Fans aber­mals um Ver­ständ­nis: „Wir haben uns in den letz­ten Wochen inten­siv mit allen Optio­nen beschäf­tigt, auch ob wir die geplan­ten Kon­zer­te viel­leicht end­gül­tig absa­gen müs­sen. Auf­ge­ben kommt aber für uns nicht in Fra­ge, vor allem wegen der unglaub­li­chen Loya­li­tät unse­rer Fans, die uns nun seit 2 Jah­ren die Treue hal­ten und fast aus­nahms­los ihre Tickets behal­ten haben. Wir kön­nen es nicht erwar­ten, für sie end­lich wie­der zu spie­len, sobald dies sicher wie­der mög­lich ist. Das sind wir ihnen schul­dig und dafür tun wir alles in unse­rer Macht ste­hen­de.“ Auch wenn die aktu­el­le Situa­ti­on zum jet­zi­gen Zeit­punkt eine seriö­se Pla­nung und Vor­be­rei­tung auf eine Tour­nee mit 18 Nach­hol­kon­zer­ten durch 9 Bun­des­län­der und die Schweiz in den kom­men­den Wochen nicht zulässt, so stim­men uns die jüng­sten Erkennt­nis­se hoff­nungs­voll für eine Nor­ma­li­sie­rung im Früh­jahr und wir sind daher opti­mi­stisch, die Nach­hol­kon­zer­te im Som­mer 2022 end­lich spie­len zukön­nen, so Fabi­an Schul­te-Ter­bo­ven vom Tour­ver­an­stal­ter RTK. Mit neu­en Songs im Gepäck wird die Tour 2022 im August und Sep­tem­ber 2022 im Zei­chen von Maf­fays aktu­el­lem Album ‚So Weit ́ stehen.

Neu­er Termin:

PETER MAF­FAY – SO WEIT TOUR 2022

12.09.2022, 20.00 UHR, NÜRN­BERG – ARE­NA NÜRN­BER­GER VER­SI­CHE­RUNG – Alle Ein­tritts­kar­ten behal­ten selbst­ver­ständ­lich ihre Gültigkeit.