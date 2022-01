Die besten Rezep­te der Coa­ching-Kitas und ‑Schu­len!

Gesun­des und nach­hal­ti­ges Essen in Kita und Schu­le? Das geht! Die Rezept­kar­ten­samm­lung „Sehen, rie­chen, schmecken – Lieb­lings­es­sen ent­decken“ der Ver­net­zungs­stel­le Kita- und Schul­ver­pfle­gung Bay­ern am Kom­pe­tenz­zen­trum für Ernäh­rung (KErn) ent­hält pfif­fi­ge Rezept­ideen mit sai­so­na­lem Gemü­se und Voll­korn­pro­duk­ten, die Kin­der und Jugend­li­che begeistern.

Die Rezep­te stam­men von Kitas und Schu­len, die sich mit Unter­stüt­zung des Coa­chings Kita- und Schul­ver­pfle­gung auf dem Weg zu einem gesun­den und nach­hal­ti­gen Ver­pfle­gungs­an­ge­bot gemacht haben. Durch indi­vi­du­el­le Betreu­ung ent­wickel­ten die Kitas und Schu­len im Coa­ching pass­ge­naue Lösun­gen, um ihre Ver­pfle­gung zu ver­bes­sern. Dabei pro­bier­ten sie auch immer wie­der neue Rezep­te aus.

Rezep­te, die bei den Kin­dern und Jugend­li­chen beson­ders gut anka­men, hat die Ver­net­zungs­stel­le Kita- und Schul­ver­pfle­gung Bay­ern am KErn in der 2019 erschie­ne­nen Rezept­kar­ten­samm­lung ver­öf­fent­licht, die jetzt um 23 neue Rezep­te erwei­tert wur­de. Ins­ge­samt stel­len nun 63 pra­xis­er­prob­te und bewähr­te Rezep­te unter Beweis, dass „gesund“, „nach­hal­tig“ und „schmack­haft“ nicht im Wider­spruch ste­hen. Krea­tio­nen wie Steck­rü­ben­sup­pe, Kar­tof­fel-Rosen­kohl-Auf­lauf und Voll­korn-Schei­ter­hau­fen zei­gen, dass auch jetzt im Win­ter ein sai­so­na­les Ange­bot mit fri­schem Gemü­se und der Ein­satz von Voll­korn­pro­duk­ten mög­lich sind.

Das Beson­de­re: Tipps für die Umset­zung inklusive

Päd­ago­gi­sche und haus­wirt­schaft­li­che Kräf­te der Kitas und Schu­len geben zu jedem Rezept Tipps und Anre­gun­gen, wie Gesund­heit, Regio­na­li­tät, Öko­lo­gie und Wert­schät­zung in den Ein­rich­tun­gen tag­täg­lich gelebt wer­den können.

Um bei der Spei­sen­pla­nung beson­ders Kin­der ein­zu­be­zie­hen, sind die Rezept­kar­ten mit groß­for­ma­ti­gen Bil­dern und leben­di­gen Illu­stra­tio­nen gestal­tet. So haben auch Kin­der, die noch nicht lesen kön­nen, eine Aus­wahl an Gerich­ten vor Augen und kön­nen sich zudem etwas wün­schen, was sie mög­li­cher­wei­se noch gar nicht kennen.

Zudem sind die Rezept­kar­ten abwisch­bar und damit für den Ein­satz in der Küche bestens geeignet.

Die Rezept­kar­ten­samm­lung im Ring­ord­ner bie­tet die Mög­lich­keit, aktu­el­le Rezept­kar­ten ein­fach hinzuzufügen.

Die näch­ste Erwei­te­rung mit neu­en Rezept­kar­ten ist für Som­mer 2022 geplant.

Hier geht’s zur Rezept­kar­ten­samm­lung: https://​www​.kita​-schul​ver​pfle​gung​.bay​ern​.de/​r​e​z​e​p​t​k​a​r​t​e​n​s​a​m​m​l​ung