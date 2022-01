Schu­le geschafft – und jetzt?

System­re­le­vant, zukunfts­fä­hig, aber vor allem eins: mit Sinn. Das sind die Beru­fe in der Pfle­ge. Die Pfle­ge­schu­len der Cari­tas-Dia­ko­nie Schul­trä­ger gGmbH laden alle Inter­es­sier­ten am 10. März 2022 um 18 Uhr zu einem Info­abend in die Hain­stra­ße 59 in Bam­berg ein. Schüler_​innen erzäh­len dann von ihrer Aus­bil­dung zur Pfle­ge­fach­kraft bzw. zum_​r Pflegefachhelfer_​in. Die Lehr­kräf­te berich­ten von der gene­ra­li­sti­schen Pfle­ge­aus­bil­dung, spre­chen über die Ein­satz­ge­bie­te und die beruf­li­chen Mög­lich­kei­ten in der Pfle­ge­bran­che. Inter­es­sier­te kön­nen sich für den Info­abend in der Schu­le tele­fo­nisch unter 0951 8680–400 oder via Mail an info@​cd-​pga.​de anmel­den. Um die Ein­hal­tung der aktu­el­len Coro­na-Rege­lun­gen wird gebeten.